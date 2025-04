Rod Blagojević, bivši guverner Ilinoja, uporedio je progon predsednika Republike Srpske Milorada Dodika sa njegovom ličnom situacijom, ali i sa progonom predsednika SAD Donalda Trampa

Blagojević je rekao da iza progona njega i Trampa stoji demokratska stranka.

- Pa, znate, ja sebe nazivam Trampokratom, a još uvek nisam odustao od toga da budem demokrata, verovali ili ne. Uzimam demokratske predizborne listiće ovdje u Čikagu i glasam protiv svih aktuelnih predsednika, inače, jer oni stvarno prave nered u gradu, prave nered u državi. Ova Demokratska stranka danas je stranka koju ne prepoznajem. To nije bila stranka u kojoj sam ja bio. Oni su postali levičarska socijalistička partija koja je koristila komunističku taktiku, taktiku policijske države u stilu KGB-a, šta su uradili meni, šta su uradili Trampu i šta Evropska unija, Evropa, radi liderima poput Le Penove u Francuskoj - rekao je on, a onda posebno istakao slučaj koji se vodi protiv predsednika Srpske.

- On je visoki predstavnik koji je, znate, birokrata, neizabrani birokrata. To je veoma komplikovana vrsta stvari. Ali ova ideja o naoružanju tužilaštva i organa za sprovođenje zakona i bavljenje politikom i uskraćivanje ljudima slobode da biraju svoje vođe na izborima, to je fundamentalna pretnja konzervativnoj poziciji - ustavnom pravu ljudi da biraju svoje lidere u predstavničkim vladama - istakao je Blagojević u podkastu "Prime Time with Alex Stein".

- Ustaješ i boriš se. Ne odustaješ. Zato što su to dragocene stvari za koje se borite. Pravo na slobodu govora. Pravo na izražavanje. Pravo na slobodnu zemlju, jer ovo je dragoceno. I stalno izgovaram tu reč, jer to zaista jeste. Abraham Linkoln je vodio taj rat da bi održao uniju na okupu na ideji reprezentativne vlade. Nazvao ga je poslednjom najboljom nadom čoveka. Pravo naroda da bira svoje vođe na izborima. Južne države su se otcepile kada je Linkoln izabran. I to je bilo ono što je na kraju dovelo do toga da 600.000 Amerikanaca ubijaju jedni druge. To su stvari za koje su ljudi umirali. I tako dobro za tebe da stojiš. Ne odustaj. Nemoj odustati. I pobeđuješ. Mi pobeđujemo. Znaš zašto? Zato što je Tramp pobedio. A ono što su mu uradili bilo je bez presedana - rekao je on.

Dodaje, da je očigledno sve korumpirano.

- Ova krivična gonjenja protiv Trampa. I to što je Tramp to izdržao, izabran za predsednika, a sada imamo državnog tužioca i direktora FBI koji znaju o čemu se radi. I mislim da će prepoznati - mislim da prepoznaju potrebu da se pokuša reformisati sistem kako se ovakve stvari više ne bi dešavale u Americi i vama. I kao što rekoh, dešava se na mestu, u ovom dalekom mestu u BiH, koje se zove Republika Srpska. Za to malo ko zna. Ali misao da se sada radi o predsedniku koga je izabrao narod, pro-Trampovom predsedniku, predsedniku Dodiku - nalog za hapšenje je raspisao visoki predstavnik Nemačke, iz Evropske unije. Zato što im se ne sviđa politika ovog čoveka - dodao je on.

Blagojević je podsetio da su Srpskoj pokušali zabraniti da slavi Dan Republike.