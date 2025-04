Ugriz odgovara otisku zuba Leđibe Ravlić, a veštakinja Zukić je na pitanje branioca Rijada Kape, potvrdila da je u pitanju postojanje mogućnosti, odnosno da se to ne može tvrditi sa sigurnošću.

Tokom svedočenja veštakinje Sanele Idrizović iz MUP-a Kantona Sarajevo, koja je veštačila sadržaj mobilnog telefona Gorana Ravlića, u sudnici su pušena tri šokantna audiosnimka od 16. juna 2024. koje je on kasnije poslao trećeoptuženom Latifu Jašareviću te naveo da je konačno snimio Nerminine prijetnje.

Kasnije, 24. juna 2024., poslao je poruku Latifu da audiozapisi nisu validni i da „nemaju veze ni s čim“. Prema optužnici, Nermina Krajina je mučena i ubijena od polovine maja do kraja juna 2024. godine.

„Zato što sam mislila da ćeš me napustiti“ .

„Zato što znam da hoće da nas rastavi i to neću dozvoliti“ .

Goran je kazao da je opsednuta, te da je on njen zatvorenik jer ne može nigde izaći jer se boji da će mu ubiti majku.

- Zanimljivo je da to kažeš za brata sada kad hoću da te napustim. Idi pa to prijavi policiji. Ko bi rođenu sestru silovao? Čisto sumnjam da je to uradio i zašto uplićeš mene i moju majku - kazao je Goran te je dobio odgovor: