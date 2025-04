- Sinoć je bio jedan dramatičan trenutak, ja sam bio na licu mesta. To nije bio pokušaj hapšenja jer tri pripadnika SIPE ne mogu da uhapse predsednika Republike Srpske, već je bio pokušaj provokacije političkog Sarajeva da opipaju puls i reakcije policije Republika Srpske. Verujem da neće odustati od namere da uhapse predsednika Republike Srpske, zamislite u kakvoj državi živimo kada neustavno pravosuđe koje ne postoji u dejtonskom mirovnom sporazumu namerava da reši slobode predsednika - kaže Šarac.

On dodaje da je Dodik bezbedan jer ga policija čuva prema svojem zaduženju, a dodaje i da oni nastoje da razvijaju Republiku Srpsku pored svih provokacija Sarajeva.

- Kristijan Šmit za sebe kaže da je vrhovni predstavnik, on je bez bilo kakvih ovlašćenja izmenio krivični zakon. Po osnovu tog zakona je vođen proces protiv predsednika nakon čega je on osuđen. Tada je doneta odluka Narodne skupštine da se na teritoriji Republike Srpske ne primenjuju ti zakoni i da tu ne može da deluje SIPA, iako je do toga sinoć došlo - kaže Šarac.