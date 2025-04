Scene u Istočnom Sarajevu izazvale su opštu buru, a Dodik je ostao samouveren. Pokazao je tri prsta i napustio zgradu Vlade. Njegovi kritičari ipak tvrde da je i sam njegov dolazak bila provokacija, o čemu su i govorili gosti emisije "Usijanje"

“Zar stvarno neko misli da policija koja je zadužena da štiti institucije poklekne pred okupacionom silom koja se zove SIPA, Sud, Tužilaštvo i Šmit?”. Ovo je Milorad Dodik rekao nakon što su se ispred Administrativnog centra Republike Srpske u Istočnom Sarajevu pojavili pripadnici Agencije za istrage i zaštite (SIPA) BiH u nameri da, kako je saopšteno, realizuju nalog za hapšenje predsednika Republike Srpske. Sve njih, udaljili su pripadnici MUP RS.

Scene u Istočnom Sarajevu izazvale su opštu buru, a Dodik je ostao samouveren. Pokazao je tri prsta i napustio zgradu Vlade. Njegovi kritičari ipak tvrde da je i sam njegov dolazak bila provokacija, a da je neuspeli pokušaj hapšenja samo naneo štetu i ugrozilo ugled SIPI i BiH. Gosti emisije "Usijanje" koji su govorili na ovu temu, bili su: Tomo Kovač, general policije Republike Srpske. dr Aleksandar Lukić, Institut za političke studije i prof. Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost.

Kajtez je ocenio da će Šmit biti sklonjen vrlo brzo i to Trampovim uplivom u Evropu, što je i objasnio:

- Šta god Šmit hoće da rešava, definisano je u Dejtonu. Republika Srpska je po Dejtonu vlasnik teritorije, šuma, zemljišta. On hoće da uništi Republiku Srpsku, da je ukine, i zato muslimani stoje iza njega. Nametnuti su Šmit, Nemci, Englezi. Oni nisu shvatili da su Srbi prozreli. Šmit za Srbe ne postoji – on je fiktivna, tragikomična ličnost. Trebalo bi tri knjige da se napišu o tome ko je sve Bosnom prošao, a najmanji među njima je Šmit. On zaslužuje da mu se tako i odnosimo – kao prema osobi koja uzima velike pare mesečno. Ljudi koji vode Srbiju moraju to lepo da sroče, ali mislim da će on biti sklonjen s Trampovim uplivom u Evropu - kaže Kajtez.

Lukić objašnjava da zapadne sile još od Dejtonskog sporazuma Republiku Srpsku posmatraju kao privremenu tvorevinu, s namerom da je vremenom obesmisle i razvlašte, ostavljajući je samo kao formalnost bez stvarnih ovlašćenja i institucija.

- Na osnovu svega što se dešavalo posle Dejtona, zapadne sile su Republiku Srpsku videle kao privremenu teritoriju i htele su da na kraju dođe do njenog ukidanja. Da ostane na papiru, ali da nema nikakva ovlašćenja niti vlast. Ona je pod prinudom pristajala na razvlašćivanja. Visoki predstavnici su delovali na sličan način i radili sve kako bi to sproveli. Sada se došlo do toga da je Republika Srpska ojačala i da više ne pristaje na dalja razvlašćivanja. Šmitu je sada prioritet imovina – da oduzme imovinu Republike Srpske i preda je u ruke Muslimanima, koji uz pomoć stranaca kontrolišu nivo vlasti u Bosni i Hercegovini - kaže Lukić i dodaje:

- Iako je on okupirao svoju poziciju, poslat je da okupira – on je turista u Bosni. Dodik može da ga povede da se izvini srpskom narodu za ono što su Nemci uradili na tim prostorima. U tom smislu je dobrodošao, ali uprkos tome očigledno ima neku moć. Vidimo da se došlo do toga da se Dodik optužuje za nešto. Mi moramo da učinimo sve da sprečimo da se to desi. Mi ovde ne čuvamo Dodika, već državu i narod. Moramo da shvatimo da čuvajući Dodika - čuvamo Republiku Srpsku. Ništa im ne znači buduća vlast ako ostanu bez države Republike Srpske. To je ono što je važno - da shvatimo da ovo nikome ne odgovara.

Kovač objašnjava da se provokacije poput nedavne ne dešavaju slučajno, već su deo šireg međunarodnog pritiska usmerenog na državnike koji ne slede zadatu političku agendu. Navodi primer da su, prema određenim informacijama, ukrajinske službe učestvovale u pokušaju atentata na Donalda Trampa, a da čak ni predsednik Bajden nije smeo da ide direktno preko određenih teritorija koje su bezbednosno rizične.

- Provokacija se dešavala jer znate koliko se moćnici bore da spreče državnicima da idu. Ukrajinske službe su učestvovale u pokušaju atentata na Trampa, a Bajden nije smeo direktno da ide preko tih teritorija. Otvoriće se to – samo neko nekog mora preživeti kada je u pitanju Zelenski. Tako je i odnos prema Dodiku. Prvo zbog toga što ga je Putin pozvao. Oni nama stalno prete da će biti rata. Nama Srbima ne treba rat – mi imamo teritoriju. Srećom, ustav nisu promenili. Ipak je to krovna priča. Sve što su uradili – uradili su pod pritiskom - kaže Kovač.

Kajtez, sa druge strane, objašnjava i stoji pri svom stavu da će predsednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp, promeniti situaciju na Balkanu zbog podrške koju uživa među Srbima s ovih prostora.

- Ljudski je, ako neki narod obožava predsednika Amerike, ta ljubav će biti uzvraćena. Postoji ljudska priroda. Mi očekujemo mnogo toga sa i preko okeana. Neće to biti ništa epohalno veliko, ali nama je dovoljno i 5%, samo da ovi Šmitovi siđu sa srpske kičme. Čekamo da dođe ambasador ovde kod nas - kraljev oficir. Onda, nama Srbima je samo nebo granica - kaže Kajtez.

