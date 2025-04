- Ovo je provokacija tužilaštva i mislim da ovde koordinira akcija tzv. visokog predstavnika, nemačkog fašiste Šmita – njemu je otac to bio - i ja ću ići na sud ako treba. To je koordinisana akcija da pokažu da nešto rade. Oni ovim potezom diskriminišu MUP Republike Srpske. Mogli su da naprave da ih je MUP sprečio u izvršenju naloga tužilaštva. MUP Republike Srpske sa druge strane poštuje svoj zakon i oni postupaju u skladu sa svim postojećim zakonima. Dodik je ličnost koja se štiti, Skupština je donela zakon da SIPA nema ovlašćenja, policija treba da vrši svoje zadatke - kaže Kovač.

- Teško je predvideti šta se u njihovim glavama kuva. Ovo je bila samo provokacija, a ne stvarni pokušaj hapšenja. Taj grad je nazvan Srpsko Sarajevo, pa se sad zove Istočno Sarajevo. Dodik dođe tu, a oni to shvate kao provokaciju. Treba sagledati šta je provokacija a šta ne. Zašto bi provokacija bila to što predsednik Republike Srpske dođe u neki deo Republike Srpske? Govorilo se da su bili spremni da likvidiraju predsednika ukoliko bi se opirao hapšenju . Mi tu ne znamo šta se dešava u pozadini. Možda Dodik ima neku zaštitu koja je nevidljiva, i možda zbog toga može tako da govori. Činjenica da će ići u Moskvu otvara mogućnost da možda ima zaštitu iz Rusije.

- Kada je Bosna u pitanju, uvek može za dan da izbije sukob, jer to ne zavisi od naroda u Bosni i Hercegovini. Pogotovo u ovom momentu, to zavisi – najvećim delom – od Engleza. Ne sada od Amerikanaca – oni tamo nisu ni ambasadore poslali – već od Engleza, Nemaca i tog uskog dela Brisela. Znate, ima Brisel svoja tri nivoa, ali taj okultni, taj... taj deo koji negde iza leđa vlada. I oni jesu na toj klackalici – šta da urade – rekao je Kovač i dodao:

- Treba to šire gledati. Taj Pič, koji je zadužen, taj obaveštajac, glavni engleski – on je zadužen za ovaj prostor i on vuče te konce. Pogledajte ovaj savez Hrvatska i Albanija i Kosovo – nije to ništa slučajno. Šta su dali Hrvatskoj kao tom delu koji pripada NATO-u, šta bi sutra ona trebala da koordiniše i da vodi u tom eventualnom sukobu, tom prstenu koji će, ako izbije, izbiti i strateški. Ako smo normalni i jedinstveni, ništa nam ne može. Ni taj strateški faktor – nazovimo ga tako – jer nisu oni glavni. Oni su treći po redu. Imaju Amerikance, koji nisu protiv nas u ovom momentu. Nisu nikad ni bili – samo mi. Mi nismo znali da igramo – govorimo generalno.