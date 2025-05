"Prilikom protivzakonitog lova, došlo je do ranjavanja osobe B.Ć. (43) s kojim su bili još i osobe S.Ž. (46) i A.M. (39) svi iz Posušja. Povređenu osobu su, motornim vozilom, osobe S.Ž. i A.M. prevezli u županijsku bolnicu dr fra Mihovil Sučić u Livnu gde je, uprkos naporima medicinskog osoblja, povređeni preminuo usled zadobijenih povreda", navode iz policije.