Šta znamo do sada?

"Deca su me zvala da pitaju smeju li ići u školu jer su čula pucnjavu i videli brojne policajce", rekao je meštanin.

Uviđaj je nakon zločina trajao satima. U međuvremenu, pežo kojim je Đermanović došao do "Juvente", a potom njime otišao da se preda, bio je parkiran ispred Policijske stanice i ograđen žutim trakama. Čolićevo tijelo odvezli su radnici Gradskog groblja.

Do tada su meštani u neverici posmatrali scene kao iz akcionih filmova - brojna policijska vozila, rotacije, žute trake, telo na betonu...

"Ne znam ni šta da kažem kćerkici kad me pita šta se desilo, a čula je pucnjavu jer je bila sama u stanu. Ne smem ni da pomislim na to da je neko od dece mogao naići i sve to videti jer se desilo na javnom mestu", navodi meštanka.