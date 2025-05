- U mladosti nikom nisam pričao, to sam krio, to je tabu tema bila, pogotovo u Sarajevu, veli Ellena koja se sad ponovo obraća publici kao markantni brkati Rade. Seća se i da je majka činila da se on ponekad oseća kao devojčica kad mu je, a veli bilo mu je 4-5 godina, kupila jednu šarenu - braon haljinicu sa bezbroj cvetića.

- Bio sam buckast, lepuškast, letnje doba, sećam se, i izašao sam napolje... Deca ko deca, nasmejala se a stariji ljudi su me gledali... To je za njih bio udarac. To je bilo dok baka nije došla s posla a kad je došla i videla me obučenog kao žensko... Kad nije poludela, skinula je sve to sa mene i sklonila a ja sam zapamtio gde je ona to ostavila i kad je sutradan otišla na posao, ja sam to stavio u jednu kutiju i odneo u šupu, visoko, da ne može da dohvati... Bila je invalid u jednu nogu, ona se ne pentra...