On je optužen da je koristeći sumnjive kartice za gorivo natočio nekoliko hiljada litara goriva, pričinivši štetu od 32.000 evra.

Tokom suđenja optuženi je tvrdio da je on sam vrlo malo profitirao od svega toga. Navodno, gazda mu je dao te kartice da “pokrije” neisplaćene plate. On tvrdi da je na taj način došao do goriva vrednog 5.000 evra.