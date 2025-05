- Nastavnik je prethodnog časa pitao tog učenika, ali se on nije pripremio. Planirao je da mu pruži novu šansu naredne sedmice - rekli su sagovornici iz škole.

Dodaju da učenik nije poznat kao problematičan i da bi verovatno do kraja godine ispravio ocenu.

- Na sednici Nastavničkog veća koja je održana u sredu, mi smo dali podršku nastavniku. Ali ono što sam ja lično osetio je strah nastavnika za sebe i svoj rad. Naime, dolazimo u tu situaciju, zbog atmosfere u društvu, da sebi sasvim opravdano postavljamo pitanje da li ćemo ocenjivati znanje učenika ili ne. Jer, mi ne dajemo jedinice zato što to želimo, nego zato što učenici ne pokažu znanje dovoljno za prelaznu ocenu - priča direktor Milinković.

Institucije su na potezu

Nastavničko veće je pružilo podršku kolegi, osudilo nasilje i zauzelo stav da se ovaj slučaj mora dovesti do kraja kako se ne bi ubuduće slične stvari dešavale.

Sindikat: Veće kazne za nasilnike

Dragan Gnjatić, predsednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture RS kaže da nije sve do zakonskih rešenja nego do primene.

- Na svakom koraku se prosvetni radnik oseća nezaštićenim jer smo praktično pristali na to da razmišljamo šta će reći roditelj tog đaka kad dođe u školu, šta će reći na društvenim mrežama, šta će reći sam učenik, šta će reći direktor škole. Rezultat je to da deca prestaju da upisuju fakultete koji školuju kadrove za prosvetu. Već se oseća nedostatak kadrova, u nekim prirodnim naukama pre svega. Zar treba da radiš za mizernu platu i onda da očekuješ kada će neko ući u zbornicu, kada će na čas, na pola časa, doći neko da te uhvati za vrat, to je strašno - ogorčen je Gnjatić postavljajući pitanje da li prosvetni radnici treba sami da se brane.