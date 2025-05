Preduzete su i sve druge neophodne mere i radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti koje su dovele do ove tragične nesreće.

"Danas sam bio svedok, nakon nesreće koja se desila na putu Neum-Stola. S obzirom na to da sam tek došao nakon nesreće i video ljude koji su pomogli tu, smatram da bi trebalo reći i istaći hrabrost doktorke Amre Junuzović - Kaljić koja se našla tu da pomogne ljudima koji su tu bili, spasi živote ženama u autu, njena ljudska i stručna pomoć je razlog zašto nesreća nije imala još više žrtava. Smatram da treba da slavimo heroje među nama. Ja to nisam, i ne želim da me uopšte spominjete, ali doktorku Amru i ljude poput nje treba slaviti. Bio je i neki Francuz koji je po doktorkinoj instrukciji čuvao ženu sa unutrašnjim krvarenjem, a spasila je i zaustavila krvarenje ženi koja je imala otkinuto stopalo - izjavio je svedok tragične nesreće za portal Crna-Hronika.