Đugum (47) je, koristeći tzv. ‘loverboy metodu‘, zavodio mlade devojke koje su bile u teškoj finansijskoj situaciji i obećavao im lagodan život. Zatim ih je primoravao na prostituciju i prodaju droge te ih slao u Nemačku, Austriju, Švajcarsku i Švedsku, neke s lažnim dokumentima. U tim bi ih zemljama dočekivali drugi članovi grupe. "Dnevni avaz" piše da su devojke morale raditi i kad su bile bolesne, a one koje bi odbile, fizički su kažnjavane. Sav su novac predavale Đugumu ili drugim članovima grupe.

Bile su im plaćene plastične operacije i tretmani ulepšavanja kako bi izgledale luksuznije i privukle bogate klijente. Tada bi njihove usluge naplaćivali po višim cenama. Za sat vremena usluge naplaćivale su i do 1.000 eura, a novac je išao Arminu Ćulumu, koji je do 2009. navodno vodio bordele u Austriji, a zatim se vratio u BiH.

Optužnica kaže da su te žene korišćene i kao mule za prenos droge u BiH i Hrvatsku. Najčešće su to činile koferima na redovnim autobusnim linijama, ponekad s poznatim vozačima za koje se znalo da ih na granici neće pregledati.

U optužnici stoji da su neke od njih, posebno odane, dobijale mogućnost da same organiziraju prostituciju i vrbuju druge djevojke. One najlojalnije su morale tetovirati guštera ili čak slova S.Đ., kao oznaku da se one bave prostitucijom i rade za Sadu Đuguma. Korisnicima seksualnih usluga morale su da prodaju i drogu, a s određenim klijentima su je morale i konzumirati i snimati seksualne odnose. Te je snimke Đugum koristio za ucenu klijenata, prenosi "Dnevni avaz".