Mladić Dino Bektić zadobio je povrede 31. maja 2025. godine , a šta se tačno dogodilo još uvek se utvrđuje. Nažalost, on je preminuo u Sarajevu, u bolnici, nakon što je bio u komi.

- Oni su mene uveče oko 7 iz bolnice zvali... Ne znam ni kako sam otišao. To jedino mogu reći... Ima istraga, imaju sudije, a ja sam pod lekovima i u šoku. Imam porodicu, decu, dve ćerke, imam ženu... Ono što sam rekao, to je istina i sada ne mogu nikoga da krivim. Samo znam kako je to išlo, ne znam ko je napadač, da bog da znam - istakao je Bektić.