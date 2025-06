Povodom incidenta obratio se Lorens Listo, dugogodišnji skakač i predsednik Kluba skakača

Nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak na kojem nemarni turista skače sa Starog mosta bez konsultacija i prethodne obuke, tom prilikom pada u blizini čamca, a zatim na njega fizički nasrću lokalci, portalu "Avaza" se obratio Lorens Listo, dugogodišnji skakač i predsednik Kluba skakača. Ističe da je u trenutku kada se to desilo bio očevidac, jer se nalazio u obližnjem kafiću.

– On je prvo oko 12 sati ušao u Klub skakača da pita može li da skoči. Međutim, pravilo je takvo da ne smemo nikoga pustiti da skače sa mosta na svoju ruku, već prvo mora proći obuku na lokalnoj skakaonici na visinama od pet, zatim deset i onda 15 metara. Bio je upozoren i rečeno mu je da je to moguće samo na taj način, da ga obezbeđuju skakači, da ga čeka čamac. To je pravilo i za nas, ne samo za turiste. On to nije hteo, rekao je da neće skakati. Otišao je u lokalni kafić gde sam i ja pio kafu, pio je alkohol sa svojim prijateljima avanturistima čitav dan. Pio je sve do 20 sati, bio je pod velikim uticajem alkohola – ispričao je Listo za "Avaz".

Pojašnjava da se turista pojavio na Starom mostu kada je video da se skakači spremaju da idu kući.

– Skočio je potpuno obučen, u majici, farmerkama i patikama, da se ne bi primetilo da želi da skoči. Dole su se nalazili čamci koji prevoze turiste. On je samo skočio, a u čamcu su bila deca do pet godina. Mogao je tu decu da ubije. Skakači ga nisu napali, već je reč o lokalnim kupačima koji se kupaju ispod Starog mosta. Kada sam to video, dotrčao sam iz kafića, bacio sam japanke i video da je nastala hajka. On je dobio nekoliko udaraca, to niko ne podržava. Meni je to bilo grozno, a kamoli nekome ko to gleda na snimku. Došao sam preko Radobolje da to zaustavim, stigao sam ga na pola stepenica i uhvatio ga, nisam dao da ga više diraju. Pola tih ljudi nisam ni poznavao, uhvatio sam ga pod ruku i nisu ga više dirali. On je onda sam shvatio da je pogrešio, pružio je ruku skakačima, izvinio se, nije znao da je mogao da ubije decu. Tek kada je video snimak shvatio je šta je uradio – naglasio je Listo za "Avaz".

Poručuje da niko ne podržava ono što se desilo, da se ružna slika poslala iz Mostara, jer je reč o turističkom gradu.

– Ovde je svaki turista dobrodošao, svaki turista prođe obuku, dnevno skače tri, četiri ili pet skakača, ponekad i po deset, žena, muškaraca različitih uzrasta i rasa. Ovo se može tretirati i kao pokušaj ubistva te dece. Ono što je specifično za Stari grad jeste da nema policije. Ovde bude samo jedan policajac, koji samoinicijativno dolazi iz stanice, ja sam ga pohvalio jer samo on dolazi. On juri i džeparoše i prosjake. Skakači pokušavaju sve da dovedu u red. Još jednom ponavljam da niko ne opravdava ovo, kada sam pogledao snimak – to grozno izgleda, ali isto tako, kada sam trčao prema njemu, niko ga nije udarao, najviše udaraca je dobio u vodi. Sada imamo ovde ploču na mostu na engleskom jeziku gde piše da je zabranjeno skakanje na svoju ruku. Ono što niko ne vidi je da mi svaki dan izvadimo jednog ili dvojicu turista. Imamo problema sa avanturistima koji dolaze iz celog sveta i skaču na svoju ruku. To se dešava uvek pre početka smene ili uveče na kraju smene skakača. Oni postave neke svoje prijatelje da ih snimaju i onda tu nastanu problemi. Nije se jednom desilo da turista pogine – skupljali smo novac za turistu koji je prošle godine slomio kičmu, Kineza još nisu našli. Nikada se nijedan incident nije desio kada je neki turista došao i rekao da želi da skače sa Starog mosta – svi su skakali bezbedno, dobili su sertifikat na engleskom i imaju prelepu uspomenu – rekao je Listo za "Avaz".

Dodaje da je 4.440 turista skočilo sa Starog mosta nakon prethodne obuke i da se nijedan nije povredio.