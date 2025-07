Dodik je rekao da će izdati nalog da se u narednih deset godina istražuje Kristijan Šmit kao i sve institucije sa kojima, odnosno kancelarije sa kojima on sarađuje, Deđanski objašnjava šta to podrazumeva:

- Podrazumeva se da vidimo šta je on radio. Sigurno ne verujemo u nevinost Kristijana Šmita. Naravno da nemamo dokaze upletenosti konkretne, ali zato je potrebna istraga. Mi za razliku od nekih evropskih zemalja, evropskih predstavnika koji rade na osnovu svog osećaja, mi ćemo to raditi na osnovu pravde, ako nema ničega, neće biti štete. Ali evo, očekujem spremnost Kristijana Šmita i Nemačke vlade da nam pomognu u istraživanju toga - kaže Deđanski i dodjae:

- To je već osnovana sumnja, sve što radi, radi zbog nekih svojih ličnih interesa, a uvek ima interese protiv Srpskog naroda i Republike Srpske, ali čini mi se da je sada ovde upleteno i nešto više od toga. Mora da se istraži da li je podržao neki zakon i za to dobio određeni novac. Mi nismo Amerika, ne postoji mogućnost da lobiraš i da za to budeš plaćen. On je tu nelegalno postavljeni visoki predstavnik i zove se nelegalno.