Katastrofalno je i uz to vrlo opasno stanje mostova na deonici magistralnog puta Rogatica - Ustiprača , gde je još prošle godine došlo do oštećenja mosta na deonici Sastavci - Ustiprača , međutim pre nekoliko dana došlo je do oštećenja još jednog mosta prema Rogatici , koji je u još težem stanju od prethodnog, piše Klix .

- Kako će se ići ovuda i kad počne rekonstrukcija, kuda? To je pitanje. Ovo je strašno, nadamo se da će nešto početi da rade. Prolazim ovom deonicom redovno, i onaj most koji je bio problematičan još od prošle godine je ništa naspram ovog drugog. On je baš pokleknuo. Nešto su radili, asfaltirali, nešto pravili i on je samo pokleknuo pre nekoliko dana. Gore je stanje, a ništa nije rešeno ni na prvom - ispričao je jedan prolaznik.