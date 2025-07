Milorad Dodik , predsednik Republike Srpske , još jednom je poručio da će se kandidovati na opštim izborima koji bi trebalo da se održe 2026. godine, ali i da ukoliko na tim izborima bude poražen, da će to biti njegov odlazak iz politike.

- Kandidovaću se na sledećim izborima, prosto na to imam pravo. Svi građani Republike Srpske po pravu imaju da se kandiduju. Smatram da iza političara mogu da ostanu samo dela… U Republici Srpskoj iza mene ostaje sređen bolnički sistem, sistem finansija, penzija, investicija koje stalno rastu. Tako da, nisam sklon da sebe hvalim, ali u mnogo čemu sam dao doprinos sa svojim saradnicima, kreirajući politike koje su se pokazale veoma provodljive, uspešne, otporne na razne pritiske i uspešne sa stanovišta realizacije u nemogućim okolnostima - rekao je Dodik u intervjuu za portal Banjaluka.net.

- Ako izgubim sledeće izbore, to je moj definitivni odlazak iz politike. Ali ja se borim da ne izgubim i neću izgubiti - poručio je Dodik, te dodao:

- Po mojoj nekoj procjeni, pošto se ova opozicija neće još stabilizovati, mislim da, sledeće četiri godine na vlasti, to će biti 2030. godina, pa za jedno desetak godina možda odem iz politike. Ovo su najbolje godine za politiku, samo je moj problem što sam krenuo rano.

Naveo je da kada definitivno ode iz politike, sigurno je da se više neće baviti nečim što je vezano za to, ali da pre toga mora osigurati da će SNSD ostati jak.

- Ja se borim da izvršim transfer u samom SNSD-u i kao što možete primetiti mnogi mlađih ljudi i srednje generacije su zastupljeni značajno u lokalnoj strukturi u rukovodstvu partije. Јa ću tu biti neki korektiv još jedno vreme dok ne budem siguran da će taj brod SNSD, koji je uspešan i koji pobeđuje nastaviti da to radi i bez mene. To će biti moja najveća životna i politička pobeda - rekao je Dodik.

- Videćemo kako ćemo izaći na izbore, ima vremena za to. Imamo već donesene zakone u tom pogledu. Naravno, nismo mi iracionalni, ima tu mnogo problema. Tragamo za zemljama koje bi podržale naše izbore i rekle da su legitimni. Ima zemalja koje to hoće. Mi samo tražimo da se poštuje Izborni zakon, koji kaže da CIK utvrđuje politike za izbore na drugim nivoima, ali njima se osladilo. Oni bi sada i da upravljaju lokalnim izborima u Ribniku. Teško je izdržati, ali je dobro da se vidi kako su bezobrazni i to će svakako doprineti našim drugim odlukama - naveo je predsednik Republike Srpske.