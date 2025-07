"Iskreno se kajem, nisam imao nameru da je ubijem, ne bih mogao da sprovedem to sjčenje tela jer nisam vešt s mašinama. Majka nije upetljana u to" , rekao je Goran Ravlić, koji je danas pred većem Kantonalnog suda Sarajevo svedočio u svoju korist, priznavši da je danima tukao i ubio suprugu Nerminu u junu 2024. godine u majčinom stanu u Kolodvorskoj ulici.

- Ja sam tada bio uveren da majka ima nešto sa susedom iznad, mislio sam da on poliva kroz plafon i preko prozora kiselinu i da komšija ima nešto protiv mene. I zbog toga sam bio u stanju delirijuma. Tukao sam majku jer sam mislio da sa tim susedom majka želi da me poliju kiselinom, da me oslepe - naveo je Ravlić, koji je tokom svog svedočenja često pominjao halucinacije s komšijama, navodeći da je u jednom momentu pomislio i da Nermina ima nešto sa komšijom, te da mu se činilo da neko ulazi u njihov stan, pa su morali da stavljaju pertle na vrata kako bi utvrdili je li ih neko noću otvarao.