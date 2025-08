- Mislim da Republika Srpska mora da uzvrati, jer se nadvila crna opasnost nad njom. Oni udaraju na najjače političke ličnosti i onda im nije problem da se obračunaju sa niže pozicioniranim ličnostima u Republici Srpskoj. Kada to urade, onda nema ni nje. Ovo je sramno, ovo nema nikakve veze se demokratijom i pravom, ovo ima veze samo sa muslimanskim nastojanjem da dominiraju Bosnom i Hercegovinom, da eliminišu Hrvate i sada žele da eliminišu Srbe - kaže Dodik.

Brojni zvaničnici oglasili su se povodom presude predsedniku Republike Srpske. Predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević ocenjuje da je to udar na ceo srpski narod, upozoravajući na novu geopolitičku oluju koja preti stabilnosti u regionu. Stručnjaci dodaju da situacija u RS jeste očekivana.

- To nije ništa novo. Očigledno je da postoji veliki jaz između njega i čelnika u BiH. Imam utisak da je tolika pristrasnost vezana za to za šta je optužen i proglašen krivim, da će to po meni verovatno na nekom višem nivou evropskog pravosuđa biti rešeno na kraju - rekao je novinar Saša Gajović.