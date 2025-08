- Oduzeto je preko 130 prinadležnosti koje su precizno predstavljene u Dejtonu. Ovde je krajnji cilj da se entitet Republike Srpske stopi u unitarnu državu BIH i to je san muslimanskih radikalnih struja koje to zagovaraju. Njihov cilj je da se Srbi proglase genocidnim naordom. Oni žele da postave pitanje entiteta Republike srpske jer je navodno nastao na genocidnom osnovu. Ovo je presuda celokupnom srpskom narodu.

Predsednik Dodik je naglasio da se ovakva situacija dešava jer on ne priznaje Kristijana Šmita, niti ljude koji su izabrani, u vezi sa tim Kojčić je govorio o samom izboru predstavnika u Bosni i Hercegovini:

- Međunarodna zajednica to nije poštovala. Bonskim ovlašćenima su postepeno oduzimane nadležnosti koje su po Dejtonskom sporazumu. Svakim danom se pokušavao osporiti jedan stepen Republike Srpske - tu je bilo Cinizma i dvostrukih standarda. Šmita nije potvrdio Savet bezbednosti, već ga je predložilo veće.

- Možda je trebao postojati neki politički dijalog sa Sarajevom. Ovaj narativ o Srbima kao genocidnom narodu se prihvatio kao tačan. Tamo ima veliki broj žrtava svakako, kako muslimanskih tako i srpskih i ne treba se sa time poigravati. Srbi imaju sad drugi nivo problema koji nastaje. Ta presuda Dodiku se može menjati novčanom kaznom. To neće biti zatvor, već novčana kazna.

- Ja sam za to da se da počast i priznaju žrtve i sa jedne i sa druge strane, ali sam protiv bilo kakve isključivosti i igranja pojmovima. Ovo je logički apsurd i udar na entitet i institut predsednika. Šta to znači? Koga predsednik predstavlja, pa svoj narod. Ako se negira taj koga je narod Republike Srpske izabrao to može biti veoma loše. Kamo lepo sreće da svako prizna svoje žrtve jer ni jedni ni drugi nisu sveci.