Milorad Dodik se obratio građanima nakon što mu je danas CIK BiH oduzeo mandat predsednika Republike Srpske i rekao da ne prihvata odluku CIK jer Centralna izborna komisija samo može da potvrdi mandat ali ne da ga uzme, kao i da je odluka direktan udar na Ustav RS i srpski narod.

- U razgovoru koji smo imali na sastanku naših koalicijskih partnera sa predstavnicima najviših organa vlasti koje predstavlja ova koalicija, predstavnikom Narodne skupštine, vladom, članom predsedništva, a s obzirom na nastalu situaciju koju ste mogli da gledate, reći ću sledeće: povodom novonastalne situacije, koalicija je odlučna da nastavi da brani ustavnu poziciju i Dejtonsku poziciju RS. Ta pozicija je ugrožena delovanje Kristijana Šmita, a on nije potvrđen i legalan u Savetu bezbednosti. Iza njega stoji jedna politička volja, ne čitava međunarodna zajednica. Sve je to prekršeno zato što oni smatraju da imaju pravo da upravljaju sudbinama ljudi i naroda, i ja ovde ne govorim u ime sebe lično i onoga što obavljam, niti prenosim ličnu emociju koja je, naravno, samo stvar za mene. Sve je prekršeno jer smatraju da imaju pravo da upravljaju sudbinom naroda - rekao je.

"Nemam nameru da odlazim iz RS!"

Kako je dodao, tužno je jer je BiH potrošila kredit.

- I nisu nikada tražili ništa za BiH, već su tražili protiv, dakle, Republike Srpske. BiH, naravno, BiH nisu učinili srećnom, ali ni Srpsku Republiku nisu učinili manjom. Tužno za njih. Ja sam tu i biću tu, i nemam nameru da odlazim iz RS, niti sa obaveza koje mi je narod dao. Pobediću ih njihovim oružjem — politikom jer sve što je urađeno je politička odluka! A srušili su sve od pravosudnog sistema, do ovoga danas. Narod piše istoriju, a nakon vaše političke presude ja se osećam slobodnije, i nastaviću da radim sa puno elena da sa narodom gradim RS i samo narod može odlučiti šta dalje.

Dodik je nastavio da su oni iz Sarajeva uradili nešto što nikada nije mogao sam, kao i da se sada oseća slobodnije da promoviše svoju politiku i ideje.

- Sudili ste meni i sudili su mene zato što nisu mogli da u sudnicu u Sarajevu smeste čitav srpski narod i da mu sude, a ne zato što su sudili srpskom narodu. Tako ste od srpskog naroda koji me podržava dali najjači dokaz da upravo radim za taj narod i za ovu Republiku. Ovo je prevršilo svaku meru. Mnogi koji su bili protiv mene, napravili ste mojim pristalicama i to dobijam poruke od mnogih koji su zaista bili na javnoj sceni veoma protiv nekog mog delovanja, ali sada mi govore da je ovo prevršilo svaku meru i da ovo nema nikakvog smisla. Oni su imali koliko hoće članova krivičnog zakona Bosne i Hercegovine ili krivičnog zakona Republike Srpske da me progone po tim odredbama, ali nisu mogli da nađu ništa. Zato su izabrali Šmita da nametne odluku. Misle da mogu da slome volju naroda koja se uvek borila za svoju slobodu! - naveo je Dodik.

- Ovo je samo modifikovani sistem zločina, mene progonili bez oklevanja. I mislim da su iz tog razloga želje da modifikuju politički sistem, da odbace Dejtonski sporazum, kao što su to učinili sada, mene progonili bez oklijevanja svog vremena na različite načine. Ja verujem da srpski narod zna i razume da je to bilo samo zato što sam imao funkciju predsednika. Ja verujem da srpski narod zna da je to bilo samo zato što sam ja predsednik. Ili da sam bio njihov poltron i koji je spreman da žrtvuje interese naroda. Ja to nisam mogao da radim - rekao je.

O referendumu

Uveren je da kalkulaciju koju narod ima jasna i zato će se poslušati narod.

- Prekršili su Ustav RS i BiH, a hoće da uvedu praksu da sve što imamo da ništa ne vredi, i da nižim pravnim aktima mogu da ponište čitavo međunarodno pravo i Ustav i zakone RS. Ja mislim da su izgubili, a misle da su pobedili. Ja nisam srpski narod, ali jesam predsednik Republike Srpske. Zna se da Republika Srpska ne kleči. Ja niti ću klečati, niti ću puzati, ali ću se boriti. I mislim da ću imati problem s tom borbom. Jesam uveren da za Republiku Srpsku dolaze dobra vremena. Razbićemo iluzije o bilo kakvoj mogućnosti da se sarađuje sa muslimanima. Muslimani su patološki neprijatelji srpskog naroda - istakao je i dodao:

- Ovaj put su izabrali mene, ali mislim da se to odnosi na sve. Pa i vas koji sedite ovde u mojima, i svi vi koji sedite u svojim kućama morate da znate da ovom odlukom oni ruše Ustav Republike Srpske, a kad nema Ustava, nema ni Republike. Predsednik Republike Srpske je odgovoran samo pred građanima Republike Srpske, a većina građana Republike Srpske je moj narod, srpski narod.

Odlučio je da izađe sa svojim partnerima ispred Narodne skupštine na referendum.

- Ustav RS je iznad CIK i suda BiH, prestanak mandata odlukom CIK-a je neustavan. Što znači ne može imati pravno dejstvo, na ustavnopropisan način, kako sam i rekao. CIK ima ulogu da potvrdi mandat, ali ne daje mandat — što znači da ga ne mogu ni uzeti! I u toj logici treba način na koji način se ponašati. Ja kažem da je to neprihvatljivo, njihova odluka je kršenje Ustava RS i BiH, učinjeno na samovoljnoj odluci jednog stranca - rekao je i dodao da je narod kriv što ovde živi, opstaje i bori se.

- Pozivam sve Srbe u RS da se okupimo oko RS, i to je zaista suština. Ja odlučujem o sudbini naroda iz fotelje uz narod, a to ću saslušati na referendumu naroda.

O sednici Narodne skupštine

- Ovaj zakon je potvrdio Ustavni sud Republike Srpske. I taj zakon je važeći. Izborni zakon Bosne i Hercegovine kaže sledeće: Poglavlje 1. Osnovne odredbe član 1.1. navodi, citiram, ovim zakonom uređuju se izbor članova i delegata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i članova predsedništva Bosne i Hercegovine, i sad slušajte, te utvrđuje principe koji važe za izbore na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.

- Ovaj član zakona govori da centralna izborna komisija nije nadležna za izbore na prostoru Republike Srpske. Oni su to uzurpirali, oni su to oteli. Oteli su od ovog naroda. Na to smo ukazivali u nekom prošlom vremenu. Ali smatrali smo da ipak trebalo bi da se oslonimo na neke iole pravne norme koje daju mogućnost da pokažu i da su one odbijene. Sada znamo da to nije tako. Dakle, izborni zakon koji je donesen je atak na Republiku Srpsku. Kao i ove odluke u skladu sa nametnutim odlukama OHR-a. Sve je sa jednim ciljem. Da se aktima niže pravne snage koji dolaze iz Sarajeva isključivo mogu derogirati svi akti koje donosi bilo ko ovde u Republiku Srpsku. Ako prihvati Republika Srpska referendumom da su oni u pravu, time se Republika Srpska potpisuje svoju smrtnu presudu - rekao je i dodao:

- Ako Republika Srpska i njen narod ne prihvataju to, mi smo spremni da nastavimo političku borbu bez obzira na lične konsekvence koje možemo da imamo.Verujem narodu i RS, zaklet sam u RS, dao sam zakletvu u Narodnoj skupštini i svi će imati prava da predlažu svoje mere. Ali te mere, zamolio bih, treba da budu usmerene ka zaštiti interesa RS.

Kako je posebno istakao, pristanak na ovu odluku znači da je odluka srpskog naroda i Ustav RS obrisan, na šta ne može pristati.

- Naravno, ne želim da neko stekne utisak da govorim o ličnim stvarima. Možda bi mi najlakše bilo da sam davno radio nešto drugo. Ali ja sam uzeo i da nosim ovaj krst, ja ću ga nositi. Njegovo nošenje nikad nije lako. Dok god mi bude narod dao mandat, ja ću biti ovde. Reći ću samo jednu stvar, ovde se radi isključivo o obračunu muslimana prema Srbiji. Oni su našli ovaj mehanizam i oni znaju i hoće da putem tog mehanizma obračunaju se sa svima. Ja sam možda prvi, ali verujem da će svi ostali shvatiti o čemu se radi. Pristati na ovu odluku znači pristati da nema Ustava Republike Srpske. Pristati na odluku CIK-a znači da ste pobrisali Ustav i da ste pobrisali istorijsku borbu srpskog naroda. Na to ne možemo pristati - završio je Dodik.

