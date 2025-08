Slušaj vest

Centralna izborna komisija BiH oduzela je mandat predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Odluka je doneta jednoglasno.

Predsednik Dodik se obratio na konferenciji rečima: "Zna se da Republika Srpska ne kleči i ne puzi. Uveren sam da za Republiku Srpsku dolaze dobra vremena. Ja nemam namere da odlazim iz Republike Srpske niti sa funkcije, pobediću ih njihovim oružjem – politikom, jer je sve ovo bila politika."

Gosti "Usijanja" koji su analizirali ovu temu bili su Tomo Kovač, general policije i ministar unutrašnjih poslova RS u ratu, Darko Obradović, iz Centra za stratešku analizu, Ljubomir Đurić, potpredsednik Centra za nacionalnu politiku i Milan Jolović, pukovnik.

Kovač je analizirao stav Dodika tokom konferencije:

- Ne moramo sada da analiziramo samog Dodika, on ima svoj način ophođenja prema problemima. Centralna izborna komisija je donela odluku da mu oduzme mandat, ali to je suštinski smena. Dok recimo u Americi izborna komisija proverava da li su izbori prošli po zakonima i tako dalje. Tamo ozbiljni organi odlučuju o tome da li je taj neko ko je nosilac određenih najviših državnih funkcija počinio kakvo delo. Ništa u toj Bosni nije normalno. Dodik ima dve šanse, a ja bih mu predložio da referendum čuva kao zadnje. To bi bio momenat kada bi krenuli da nam uzimaju imovinu, zbog nje smo vodili i ratove i sklapali sporazume.

Obradović se nadovezao na temu, pa istakao:

- Uzmite poređenje kada je govorio u Sremskim Karlovcima, predsednik Dodik je govorio iz glave. Sada smo videli da je nekoliko puta za određene fraze gledao u papir. Bitno je sada da bira reči i da se drži terminologije jer je sada svaka izgovorena reč veoma bitna. Nevezano za konotaciju ove presude, da li je politička ili pravna, Dodik je dugo u međunarodnoj izolaciji i to se odrazilo na ekonomski razvoj RS. Ključno je da li će ostali politički akteri podržati njegov referendum ili neće.

Đurić je analizirao da li je Dodik delovao drugačije u odnosu na prethodne nastupe:

- Dosta je obazriviji, jer sve ide u smeru u kakvom se on nije nadao ili možda nije želeo da ode ovoliko. Samim tim je izuzetno važno da bira reči i kako će se postaviti. Ne priča se samo u lično ime, već naroda RS, ali će se nekako i država Srbija po tome postavljati. Ovde nije procesuiran Dodik kao građanin, već kao predsednik RS, a sporno je to potpisivanje zakona. Dakle, sudi se jer je predsednik nešto uradio, danas je to Milorad Dodik, sutra neko drugi. Problematično je jer efektivno daje visokom predstavniku da se meša u unutrašnja pitanja RS, što je kršenje Dejtonskog sporazuma. Neko je očigledno savetovao Dodika ili je sam odlučio da se ovako postavi prema problemu i mislim da je to ispravan način. Činjenice govore da ovo nije usmereno lično prema Dodiku, nego prema zvaničniku RS.Jolović je pričao o razlozima zbog kojih se sudi instituciji predsednika:

- Od potpisivanja Dejtona do danas, 83 nadležnosti su prebačene sa nivoa Republike Srpske na nivo Bosne i Hercegovine. Nešto pod pretnjom, a nešto pod ucenom, a nešto samim pristankom političara RS. Oni sada pokušavaju da imovinu RS, a to su vode, šume i zemlju, sa Republike Srpske prebace na nivo Bosne i Hercegovine. Dakle, žele resurse Republike Srpske jer je energetski potencijal Drine jedan od najvećih u Evropi. RS ima jednu od najkvalitetnijih šuma u Evropi, zato su poslali Šmita, žele resurse. Međutim, RS po Dejtonu ne daje svoje resurse. To je kao da vi nasledite livadu, potok i kuću od oca i odjednom neko nepoznat dođe i kaže da je to njegovo.

