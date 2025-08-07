Slušaj vest

Prava politička drama odigrava se u Bosni i Hercegovini. Centralna izborna komisija oduzela je mandat predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. On odbacuje legitimitet te odluke, tvrdeći da CIK nema ustavno pravo da to učini, i najavljuje referendum kao odgovor.

Tvrdi da je ovo udar na Ustav Republike Srpske i prava srpskog naroda.

Petković: BiH nije demokratija, ovo je protektorat koji ima visokog predstavnika koji sam donosi odluke Izvor: Kurir televizija

Na ovu temu za Kurir televiziju govorio je Milan Petković, advokat.

- BiH je pre svega protektorat, to mora biti jasno svima. Ovde su zakoni ispod jednog čoveka koji sebe naziva visokim predstavnikom, nameće odluke i donosi zakone. Mislim da ljudi u Evropi nisu svesni da BiH nije demokratska zemlja. Mi smo protektorat koji ima visokog predstavnika koji sam donosi odluke i on je gospodar života i smrti u BiH - kaže Petković.

On je objasnio da je odluka donešena na osnovu presude Miloradu Dodiku gde je on osuđen zbog neizvršenja odluke visokog predstavnika.

- Upravo taj visoki predstavnik je izmenio zakon i uveo novo krivično delo da onaj ko ne izvrši odluku visokog predstavnika će krivično odgovarati i oduzeće mu se politička prava, mogućnost kandidovanja i pozicija na kojoj je - kaže Petković.

Petković kaže da Dodik može da uloži žalbu, ali ne očekuje promenu odluke.

Foto: Kurir Televizija

- Odbrana predsednika Dodika je najavila da će se obratiti Ustavnom sudu, jer se njemu moraju obratiti pre Evropskog suda za ljudska prava. U Ustavnom sudu BiH sede dva Bošnjaka i tri stranh sudija. Oni sude na povredu prava Republike Srpske i srpskih političara. Ostaje mogućnost apelacije na Evropskom sudu, ali do tada će isteći mandat. Ovo je smišljena igra, sve se činilo da bi se Dodik smenio sa pozicije jer 20 godina niko ne uspeva da ga pobedi na izborima - kaže Petković.

Petković kaže da se referendum može sprovesti jer je to pravo građana koje se ne može oduzeti, ali je ovo i odlično istraživanje da li Dodik i dalje ima podršku naroda. Ipak, ne očekuje pravne promene zbog ovog referenduma.

Na ovu temu za Kurir su govorili i profesor doktor Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije, kao i Miloš Garić, savetnik ministra informisanja.

- Ovo što rade u BiH je paradigma i uzor kako ne treba raditi. Ako hoćete da delegitimizujete Evropu i vrednosti, sve što je građeno od dejtonskog sporazuma, onda to radite - kaže Miletić.

Miletić objašnjava da srpski narod u BiH je dobio sve što ima, ništa mu nije poklonjeno, kako ne bi bio uzurpiran, omalovažavan, proterivan i slično.

Foto: Kurir Televizija

- Odluka u Evropskom sudu nije obavezujuća. Nastaviće se sa vom politikom prema Republici Srpskoj. Ideja je konstantan udar na pravo srpskog naroda da ima svoju samoorganizovanost. To pravo je odbranjeno u nesrećnom ratu devedesetih - kaže Garić.

On ističe da ne treba izazivati nove tenzije, ali je i istakao koliko je bitno poznavati istoriju Bosne i Hercegovine kako bi razumeli stvarrnu težinu ove situacije.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs