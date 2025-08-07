Slušaj vest

Tinejdžerka Ajla Nuhanović (19) iz Vukovije nastradala je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu kod Živinica u Bosni i Hercegovini.

Nesreća se dogodila 5. avgusta oko četiri sata ujutru u trenutku kada je devojka krenula od kuće na autobusku stanicu. Naime, ona se uputila sa drugaricom na more.

- Do nesreće je došlo kada je navodno, vozač automobila marke "pasat" V. H. (26) izgubio kontrolu nad vozilom i udario Ajlu koja se kretala trotoarom, dok je ispred nje išao njen otac i vukao joj kofer - navode lokalni mediji i dodaju:

- Čuo se jeziv udarac. Kao da je nešto puklo. Automobil se kretao velikom brzinom i bukvalno se popeo na trotar i udario devojku koja je od zadobijenih povreda preminula na licu mesta. Ekipa Hitne pomoći brzo je stigla na mesto nesreće, ali nažalost samo su mogli da konstatuju smrt mlade devojke. Sve se dogodilo u nekoliko sekundi.

Vozač "pasata" je priveden, a nakon urađenog alko-testa utvrđeno je da je mladić bio pod dejstvom alkohola, tačnije izmereno mu je 0,94 promila alkohola u krvi. Zadržan je u službenim prostorijama Policijske uprave Živinice, a istragu vodi kriminalistička policija pod nadzorom dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva TK. Određen mu je jednomeseni pritvor.

Prema rečima medija, scene koje su se desile to jutro bile su jezive.

- Otac je ispraćao ćerku na more, ni ne slutići da je više neće videti. Išao je nekoliko koraka ispred nje, a kad se čuo jak udarac okrenuo se da vidi gde je ona, da li ide za njim... Nije je video, užurbanim hodom se vraćao nazad i zatekao stravičnu scenu. Njegovo dete je bilo u lokvi krvi, bez znakova života. Patika joj je bila na jednoj strani, stvari na drugoj. Prizor je bio užasan - navodi se u tamošnjim medijima.

Ajla je studirala na Mašinskom fakultetu u Tuzli bila članica Kulturno-umetničkog društva "7. April" iz Vukovija koji su se oprostili od nje potresnim rečima.

- Izražavamo duboko saučešće porodici naše Ajle Nuhanović. U ovim trenucima, reči su suvišne. Nadamo se da će institucije konačno početi rešavati ozbiljne probleme u saobraćaju koje izazivaju nesavesni vozači. Ajli želimo da joj Alah podari Dženet, a njenoj porodici snagu i sabur - napisali su oni.