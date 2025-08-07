Slušaj vest

U stravičnoj nesreći koja se dogodila u jutarnjim satima u mjestu Ripač, kod Bihaća, nažalost, poginuo je mladić Samir Demirović.

Nesrećni mladić je 2005. godište. Još jedna osoba je povređena, ali se nalazi van životne opasnosti.

Brojni prijatelji mladića se emotivnim porukama opraštaju od njega.

Tragičan ishod nesreće potvrdili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.

Uviđaj na mestu događaja obavili su pripadnici policije.

(Kurir.rs/Avaz.ba)

Ne propustiteBosna i HercegovinaLEPA AJLA KRENULA NA MORE, PIJANI VOZAČ JE USMRTIO NAOČIGLED OCA: Čuo je udarac, krenuo nazad i zatekao UŽAS!
Ajla Nuhanović
Bosna i HercegovinaSUDAR SA AUTOMOBILOM Stradao vozač mopeda
shutterstock_2180004137.jpg
PlanetaOVO SU DVOJE POGINULIH U KOLIMA HITNE POMOĆI! U stravičnoj nesreći život izgubio i pacijent (VIDEO)
italija.jpg
PlanetaSTRAVIČNA NESREĆA NA "AUTOPUTU SUNCA" U ITALIJI! Teretni kamion se zabio u više vozila, uključujući Hitnu pomoć, pacijent i osoblje mrtvi na mestu (FOTO, VIDEO)
firenca.jpg