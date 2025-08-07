Bosna i Hercegovina
CRNI DANI U BIH: Izgubljen još jedan mladi život, ovo je momak koji je poginuo kod Bihaća
U stravičnoj nesreći koja se dogodila u jutarnjim satima u mjestu Ripač, kod Bihaća, nažalost, poginuo je mladić Samir Demirović.
Nesrećni mladić je 2005. godište. Još jedna osoba je povređena, ali se nalazi van životne opasnosti.
Brojni prijatelji mladića se emotivnim porukama opraštaju od njega.
Tragičan ishod nesreće potvrdili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
Uviđaj na mestu događaja obavili su pripadnici policije.
