Dve osobe su ubijene, a jedna je ranjena u pucnjavi koja se dogodila večeras oko 19 časova u Šamcu, a policija traga za počioniocem ovog krivičnog dela, saopšteno je iz Policijske uprave Bijeljina.

Muškarac i žena su ubijeni, dok je još jedna osoba ranjena.

Kako saznaje ATV, naoružani muškarac je došao u privatnu kuću u kojoj je ranio vlasnika, a ubio muškarca i ženu koji su kod njega bili gosti.

“Policijski službenici Policijske uprave Bijeljina intenzivno tragaju za licem koje je danas oko 19.10 na području opštine Šamac, hicima iz vatrenog oružja, usmrtilo dva i ranio jedno lice”, saopšteno je večeras iz PU Bijeljina.

Na područje Šamca upućena je i jedinica Žandarmerije, a sve u cilju pronalaska lica čiji je identitet poznat.

“Povređeno lice prevezeno je u zdravstvenu ustanovu u Doboj radi ukazivanja medicinske pomoći”, navedno je u saopštenju.

O svemu je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, pod čijim nadzorom policijski službenici preduzimaju sve mere i radnje iz svoje nadležnosti.