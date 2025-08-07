Bosna i Hercegovina
NEDELJKU I GORANA UBIO HICIMA U GLAVU DOK SU BILI U GOSTIMA! Jezivi detalji krvoprolića u Šamcu: Ubica ranio domaćina
Dvostruko ubistvo dogodilo se večeras u Šamcu
Policija traga za Rankom J. zbog sumnje da je danas oko 19 časova ubio Nedeljku i Gorana Ilića iz Batkuše, opština Šamac.
Kako se saznaje Ranko J. večeras se dovezao ispred porodične kuće Milutina T, kojeg je ranio pucajući iz vatrenog oružja, a zatim hicima u glavu usmrtio Iliće, nakon čega je pobegao.
Nesrećni Ilići su bili u gostima kod Milutina T.
Policija i Žandarmerija opkolili su lice mesta, sve raspoložive snage su na terenu.
Kurir.rs/ATV/Provjereno
