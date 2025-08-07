Slušaj vest

Policija traga za Rankom J. zbog sumnje da je danas oko 19 časova ubio Nedeljku i Gorana Ilića iz Batkuše, opština Šamac.

Kako se saznaje Ranko J. večeras se dovezao ispred porodične kuće Milutina T, kojeg je ranio pucajući iz vatrenog oružja, a zatim hicima u glavu usmrtio Iliće, nakon čega je pobegao.

Nesrećni Ilići su bili u gostima kod Milutina T.

Policija i Žandarmerija opkolili su lice mesta, sve raspoložive snage su na terenu.

Kurir.rs/ATV/Provjereno

