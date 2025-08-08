Sinoć se u ulici Talirovića u Sarajevu dogodila pucnjava, u kojoj je jedna osoba ranjena.

- Nekoliko minuta pre ponoći dogodila se pucnjava u Talirovića ulici, a povređenom muškarcu su u Kliničkom centru Sarajevo dijagnostikovane lakše telesne povrede. Policijski službenici imaju informacije o osobi koja je osumnjičena da je počinila ovo krivično delo i za njom je u toku intenzivna potraga - potvrdila je Mersiha Novalić, portparolka MUP-a Kantona Sarajevo.