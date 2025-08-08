Slušaj vest

U pucnjavi koja se dogodila sinoć oko 19 časova u Bosanskom Šamcu ubijeni su muškarac i žena, a osumnjičeni za dvostruko ubistvo je uhapšen.

- Muškarac sa inicijalima Ranko J. uhapšen je jutros u 6.00 časova zbog sumnje da je počinio krivično delo ubistva dve osobe i krivično delo teške telesne povrede jedne osobe - navodi se u saopštenju Policijske uprave Bijeljina, javila je Srna.

Naoružani muškarac je došao u privatnu kuću gde je ranio vlasnika i ubio muškarca i ženu koji su bili gosti u njegovoj kući.

Za njim se tragalo od juče u 19 časova zbog sumnje da je ubio bračni par Nedeljku i Gorana Ilića u selu Donja Slatina i ranio Nedeljkinog brata Milutina Trifunovića. Sumnja se da je motiv ubistva bila ljubomora.

Osoba koja je ranjena u pucnjavi prevezena je u bolnicu u Doboju. Težina njegovih povreda nije poznata.

O svemu ovome je obavešten dežurni tužilac u Okružnom javnom tužilaštvu Doboj, koji vodi istragu.