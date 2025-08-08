Slušaj vest

Ranko J., osumnjičeni za dvostruko ubistvo u okolini Šamca, uhapšen je rano jutros, a sada je otkriven i motiv ubistva.

Za Jaćimovićem se tragalo juče od 19 časova zbog sumnje da je u selu Donja Slatina ubio supružnike Nedeljku i Gorana I., te ranio Nedeljkinog brata Milutina T.

Sumnja se da je motiv ubistva ljubomora, odnosno to što je Ranko godinama bio zaljubljen u Nedeljku. Prema nezvaničnim informacijama njih dvoje su se zabavljali pre više od dve decenije, ali ni nakon što je svako otišao na svoju stranu i stvorio svoju porodice Ranko svoju zaljubljenost nije krio. Navodno joj je slao pisma i slično.

Kritičnog dana Nedeljka je bila u poseti kod svog brata Milutina, kada je naoružani Ranko došao u dvorište i ubio Nedeljku i njenog supruga Gorana I., dok je Milutina ranio.

Nakon pucnjave Milutin je prevezen u dobojsku bolnicu ”Sveti apostol Luka”, radi ukazivanja lekarske pomoći.

(Kurir.rs/ATV.bl)

