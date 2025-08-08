Slušaj vest

Ranko J., osumnjičeni za dvostruko ubistvo u okolini Šamca, uhapšen je rano jutros, a poznat je i motiv ubistva.

Za Jaćimovićem se tragalo juče od 19 časova zbog sumnje da je u selu Donja Slatina ubio supružnike Nedeljku i Gorana I., te ranio Nedeljkinog brata Milutina T.

Sumnja se da je motiv ubistva ljubomora, odnosno to što je Ranko godinama bio zaljubljen u Nedeljku.

Prema nezvaničnim informacijama, njih dvoje su se zabavljali pre više od dve decenije, ali ni nakon što je svako otišao na svoju stranu i stvorio svoju porodice Ranko svoju zaljubljenost nije krio. Navodno joj je slao pisma i slično.

Na društvenim mrežama Ranko je objavljivao slike sa svojojm porodicom, tačnije suprugom i sinom, ali Nedeljku očigledno nije preboleo.

Ranko Jaćimović
Ranko Jaćimović Foto: Facebook

Zločin se desio u kući Milutina T. koji je ranjen. Bračni par je bio gost kod Trifunovića, Nedeljkinog brata, a Ranko je u kuću došao nepozvan.

Naoružani Ranko je došao u dvorište i ubio Nedeljku i njenog supruga Gorana I., dok je Milutina ranio.

Nakon pucnjave Milutin je prevezen u dobojsku bolnicu ”Sveti apostol Luka”, radi ukazivanja lekarske pomoći.

O svemu je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, pod čijim nadzorom policijski službenici preduzimaju sve mere i radnje iz svoje nadležnosti.

(Kurir.rs/ATV.bl/Crna Hronika)

Ne propustiteBosna i HercegovinaOVO JE MOTIV UBISTVA BRAČNOG PARA: Ranko je bio zaljubljen u Nedeljku, patio je za njom 20 godina, pa joj presudio u gostima
screenshot-2.jpg
Bosna i HercegovinaUHAPŠEN RANKO OSUMNJIČEN ZA DVOSTRUKO UBISTVO: Presudio bračnom paru dok su bili u gostima, zamalo usmrtio i Milutina
mup-unskosanski-kanton.jpg
Bosna i HercegovinaU SREDNJEM PODRINJU I BIRČU UBIJENO 3.267 SRBA, MEĐU NJIMA I TRUDNICA (17): Krvnici sestre Aleksandra iz Bratunca komšije iz susednog sela, oslobođeni krivice
collage.jpg
Bosna i HercegovinaOTKRIVENO KO JE SRPKINJA KOJA JE PRONAĐENA MRTVA NA OZRENU! Živela je uz samu granicu između dva entiteta - Republike Srpske i Federacije BiH!
bih.jpg