OVO JE RANKO OSUMNJIČEN DA JE UBIO STARU LJUBAV I NJENOG SUPRUGA: Decenijama joj pisao pisma! Ima ženu i sina, ali nije mogao da je preboli (FOTO)
Ranko J., osumnjičeni za dvostruko ubistvo u okolini Šamca, uhapšen je rano jutros, a poznat je i motiv ubistva.
Za Jaćimovićem se tragalo juče od 19 časova zbog sumnje da je u selu Donja Slatina ubio supružnike Nedeljku i Gorana I., te ranio Nedeljkinog brata Milutina T.
Sumnja se da je motiv ubistva ljubomora, odnosno to što je Ranko godinama bio zaljubljen u Nedeljku.
Prema nezvaničnim informacijama, njih dvoje su se zabavljali pre više od dve decenije, ali ni nakon što je svako otišao na svoju stranu i stvorio svoju porodice Ranko svoju zaljubljenost nije krio. Navodno joj je slao pisma i slično.
Na društvenim mrežama Ranko je objavljivao slike sa svojojm porodicom, tačnije suprugom i sinom, ali Nedeljku očigledno nije preboleo.
Zločin se desio u kući Milutina T. koji je ranjen. Bračni par je bio gost kod Trifunovića, Nedeljkinog brata, a Ranko je u kuću došao nepozvan.
Naoružani Ranko je došao u dvorište i ubio Nedeljku i njenog supruga Gorana I., dok je Milutina ranio.
Nakon pucnjave Milutin je prevezen u dobojsku bolnicu ”Sveti apostol Luka”, radi ukazivanja lekarske pomoći.
O svemu je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, pod čijim nadzorom policijski službenici preduzimaju sve mere i radnje iz svoje nadležnosti.
(Kurir.rs/ATV.bl/Crna Hronika)