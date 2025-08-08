"RANKO NIJE LOŠ, ALI JE BIO OPSEDNUT NEDELJKOM": Zabavljali se posle rata, sada ju je ubio kada je došla iz Nemačke! Komšije otkrile detalje
Ranko J., više od dve decenije nije mogao da preboli Nedeljku koju je sinoć ubio zajedno sa njenim mužem Goranom, kada je ranio i njenog brata Milutina Trifunovića.
Kako su rekli meštani Donje Slatine kod Šamca u kojoj se desio stravičan zločin, šokirani su dvostrukim ubistvom.
Nedeljka i njen suprug, kako su rekli meštani, živeli su u inostranstvu, a u rodno selo došli su na odmor iz Nemačke, kada se desila tragedija.
Ispričali su da Ranko J. živi nekoliko kilometara dalje, oženjen je i ima decu, ali je godinama bio opsednut Nedeljkom sa kojom se zabavljao posle rata, ali su se razišli i otišli svako na svoju stranu.
- Nije on bio loš, ali eto imao je tu neku opsesiju tom ženom i stalno napadao na nju. Ovako nije bio loš prema ljudima - rekao je jedan meštanin koji je šokiran zločinom, jer nije mogao ni pomisliti da bi se tako nešto moglo desiti.
Krvavi pir se desio juče kada su Nedeljka i njen suprug Goran bili kod njenog brata u selu Donja Slatina.
Došao je Ranko i oni su izašli u dvorište kada je on više puta zapucao, te ubio supružnike, a ranio Trifunovića.
Nakon zločina je pobegao i za njim se tragalo, te je naknadno uhapšen kada se navodno predao policiji.
Ranjeni čovek je prevezen u dobojsku bolnicu “Sveti apostol Luka” radi ukazivanja lekarske pomoći.
On je u stabilnom je zdravstvenom stanju nakon operativnog zahvata, saopšteno je iz dobojske Bolnice “Sveti apostol Luka”.
On je stabilan i nema hemodinamskog krvarenja.
Iz Policijske uprave Bijeljina saopšteno je da je lice čiji su inicijali R. J. uhapšeno jutros u šest sati.
(Kurir.rs/Nezavisne)