Ranko J., više od dve decenije nije mogao da preboli Nedeljku koju je sinoć ubio zajedno sa njenim mužem Goranom, kada je ranio i njenog brata Milutina Trifunovića.

Kako su rekli meštani Donje Slatine kod Šamca u kojoj se desio stravičan zločin, šokirani su dvostrukim ubistvom.

Nedeljka i njen suprug, kako su rekli meštani, živeli su u inostranstvu, a u rodno selo došli su na odmor iz Nemačke, kada se desila tragedija.

Ispričali su da Ranko J. živi nekoliko kilometara dalje, oženjen je i ima decu, ali je godinama bio opsednut Nedeljkom sa kojom se zabavljao posle rata, ali su se razišli i otišli svako na svoju stranu.

- Nije on bio loš, ali eto imao je tu neku opsesiju tom ženom i stalno napadao na nju. Ovako nije bio loš prema ljudima - rekao je jedan meštanin koji je šokiran zločinom, jer nije mogao ni pomisliti da bi se tako nešto moglo desiti.

Krvavi pir se desio juče kada su Nedeljka i njen suprug Goran bili kod njenog brata u selu Donja Slatina.

Došao je Ranko i oni su izašli u dvorište kada je on više puta zapucao, te ubio supružnike, a ranio Trifunovića.

Nakon zločina je pobegao i za njim se tragalo, te je naknadno uhapšen kada se navodno predao policiji.

Ranjeni čovek je prevezen u dobojsku bolnicu “Sveti apostol Luka” radi ukazivanja lekarske pomoći.

On je u stabilnom je zdravstvenom stanju nakon operativnog zahvata, saopšteno je iz dobojske Bolnice “Sveti apostol Luka”.

On je stabilan i nema hemodinamskog krvarenja.

Iz Policijske uprave Bijeljina saopšteno je da je lice čiji su inicijali R. J. uhapšeno jutros u šest sati.