Slušaj vest

Nesreću su zabeležile nadzorne kamere. Prema snimcima, automobil je velikom brzinom ušao u kružni tok, udario u kombi, preleteo preko ostrva i potom se prevrnuo.

Samo pukom srećom, jedna prolaznica je izbegla sigurnu smrt, dok su povređeni Banjalučani M.Ž. i N.P, koji su hitno prevezeni u UKC Banjaluka.

Sudar je bio toliko jak da su kombi i automobil završili prevrnuti, a jedno od vozila se okrenulo na krov i klizilo nadomak pešakinje.

– Kako su naveli iz PU Banja Luka, u nezgodi su učestvovala lica M.Ž. iz Banjaluke, koje je upravljalo putničkim vozilom marke „Ford“, te N.P. sa putničkim vozilom marke „Opel“, a dva parkirana vozila su marke „Pežo“ i „Audi“. Telesne povrede zadobila su lica M.Ž. i N.P, a lekarska pomoć im je ukazana na UKC Banjaluka. Na licu mesta izvršen je uviđaj - saopštili su iz PU Banjaluka.