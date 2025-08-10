PODACI EMSC
ZEMLJOTRES U BIH, LJUDE VIŠE UPLAŠILA TUTNJAVA! Epicentar na području Zenice, prvi komentari: 'Dobro se zatreslo'', „Bilo je kratkotrajno, ali prilično jako''
Zemljotres od 2,5 stepena Rihtera kod Zenice u BiH
Na području Zenice jutros se dogodio zemljotres jačine 2,5 stepena Rihterove skale.
ATV prenosi da je zemljotres zabeležen u 9.43 sati po lokalnom vremenu.
''Dobro se zatreslo'', „Bilo je kratkotrajno, ali prilično jako'', ''Kratak i ne baš jak zemljotres u Zenici'', bili su komentari na EMSC.
Građani kažu da se „treslo“ oko dve sekunde, ali da ih je više uplašila tutnjava nego sam zemljotres.
(Kurir.rs/ATV)
