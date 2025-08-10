Slušaj vest

Na području Zenice jutros se dogodio zemljotres jačine 2,5 stepena Rihterove skale.

ATV prenosi da je zemljotres zabeležen u 9.43 sati po lokalnom vremenu.

''Dobro se zatreslo'', „Bilo je kratkotrajno, ali prilično jako'', ''Kratak i ne baš jak zemljotres u Zenici'', bili su komentari na EMSC.

Građani kažu da se „treslo“ oko dve sekunde, ali da ih je više uplašila tutnjava nego sam zemljotres.

(Kurir.rs/ATV)

