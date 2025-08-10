Slušaj vest

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da se Republika Srpska nalazi u završnoj fazi svoje političke borbe i puta i da će, kako je naveo, ukoliko se ne distancira od Sarajeva u potrazi za svojim dejtonskim pravima, prestati da postoji.

Milorad Dodik, gostujući u Jutarnjem programu Radio-televizije Republike Srpske, izrazio je stav da određeni politički krugovi u Sarajevu žele da ukinu Republiku Srpsku, te da je, kako je rekao, "svakodnevica puna podvala i nastojanja da se Republika Srpska smanji i ukine".

"To rade uvek isti ljudi – Bošnjaci, muslimani. Oni su veoma kompaktni. Za njih je Republika Srpska sinonim za zlo", rekao je Dodik i dodao da se, prema njegovom mišljenju, radi o političkom obračunu koji ima i versku dimenziju.

Govoreći o delovanju visokih predstavnika u BiH, Dodik je ponovio stav da su ranije, kako je naveo, nezakonito i mimo Ustava smenjivali političare, pretežno iz Republike Srpske.

"Snažna volja za odbranu Srpske"

Istakao je i da se sada formira pravna osnova za dalje urušavanje ustavnog poretka, dodajući da je u pravosudnim procesima navedeno da je visoki predstavnik deo ustavnog poretka BiH.

"To je notorna laž. Sada se dolazi do ključne pozicije gde se aktom nižeg organa ruši Ustav", izjavio je Dodik.

Poručio je da u Republici Srpskoj postoji snažna volja za njenu odbranu i dodao da je u BiH reč o udaru "muslimana na hrišćane" i da Sarajevo želi da napravi oazu koja se zove Bosna i Hercegovina.

Osvrćući se na sopstveni krivični postupak, Dodik je istakao da je optužen jer je potpisao ukaz, i dodao da već 20 godina "pokušavaju da pronađu neko delo za progon".