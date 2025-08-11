TEŽAK INCIDENT
SVATOVI PRETUKLI VOZAČA JER IM JE ZADRŽAVAO KOLONU! Haos na svadbi u Zvorniku, žrtva završila u bolnici, oštetili mu i auto, policija traga za napadačima
Policija u Zvorniku traga za svatovima koji su pretukli vozača
Slušaj vest
Zvornička policija traga za osobama iz svadbene kolone koje su napale vozača koji je zadržavao njihova vozila i oštetile mu auto, saznaje ATV.
Iz PU Zvornik je potvrđeno da je incident prijavljen u petak oko 14.25 sati.
"Nadležnoj policijskoj stanici je 8. avgusta 2025. godine oko 14.25 časova, u mestu Lupe, grad Zvornik, prijavljeno oštećenje vozila i fizički napad na vozača od strane nepoznatih lica koja su se nalazila u svadbenoj koloni", kažu u PU Zvornik.
Foto: Rtrs
Oštećeni se zbog zadobijenih povreda javio na ukazivanje lekarske pomoći u Javnu zdravstvenu ustanovu Bolnica Zvornik.
O svemu je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.
(Kurir.rs/ATV)
Reaguj
Komentariši