Zvornička policija traga za osobama iz svadbene kolone koje su napale vozača koji je zadržavao njihova vozila i oštetile mu auto, saznaje ATV.

Iz PU Zvornik je potvrđeno da je incident prijavljen u petak oko 14.25 sati.

"Nadležnoj policijskoj stanici je 8. avgusta 2025. godine oko 14.25 časova, u mestu Lupe, grad Zvornik, prijavljeno oštećenje vozila i fizički napad na vozača od strane nepoznatih lica koja su se nalazila u svadbenoj koloni", kažu u PU Zvornik.

124428.jpg
Foto: Rtrs

Oštećeni se zbog zadobijenih povreda javio na ukazivanje lekarske pomoći u Javnu zdravstvenu ustanovu Bolnica Zvornik.

O svemu je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.

(Kurir.rs/ATV)

