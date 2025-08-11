Slušaj vest

Okružni sud u Doboju, odredio je pritvor Ranku J. osumnjičenom da je u četvrtak ubio supružnike Nedeljku i Gorana I. kada je ranio i Nedeljkinog brata Milutina T.

Pritvor mu po ovom rešenju može trajati do 8.septembra.

Osumnjičenom se stavlja na teret da je dana u četvrtak oko 18.30 u Donjoj Slatni, opština Šamac došao "golfom" do kuće u vlasništvu Milutina.

Nakon što je zaustavio vozilo u blizini kapije, izašao je i sa kapije, pozvao Nedeljku da izađe da je vidi u trenutku dok je ona u dvorištu sedela za stolom sa suprugom i bratom.

Kako navode iz Tužilaštva, navodeći inicijale, njen brat je prišao osumnjičenom moleći ga da se udalji iz njegovog dvorišta, što osumnjičeni nije prihvatio.

"Nakon toga je iza stola ustala i žena i zamolila osumnjičenog da ode, što on nije prihvatio, te je istu ponovo pozvao rekavši joj "N, dušo dođi samo da te vidim", u kojem trenutku je do osumnjičenog došao i stric oštećenih, kao i njegova supruga B.T, moleći osumnjičenog da se udalji iz dvorišta, što osumnjičeni nije učinio", navodi se u saopštenju.

Ranko, koji je osumnjičen za dvostruko ubistvo Foto: Facebook

Zatim je prišao do stola gde su bili oštećeni u stojećem položaju, te je iz pištolja koji je prethodno doneo sa sobom marke „Crvena zastava“ - M57, ispalio jedan hitac u pravcu oštećenog Gorana Ilića.

Pogodio ga je u bubreg, usled čega je oštećeni pao na zemlju, dok su u tom trenutku oštećena Nedeljka i njen brat počeli da beže prema ulaznim vratima kuće. Tada je osumnjičeni ispalio nekoliko hitaca iz pištolja u pravcu oštećenih.

Milutin T. je pao na stepenicama porodične kuće, ležeći na stomaku, dok je Nedeljka pala na leđa niz stepenice ulaznih vrata.

Nakon toga je osumnjičeni prvo prišao Goranu koji je već ležao na zemlji, te iz pištolja ispalio hitac u glavu. Zatim je otišao do žene kojoj je takođe ispalio hitac iz pištolja u glavu.

Nakon zločina je seo u svoje vozilo i otišao.

Supružnici su na licu mesta ubijeni, a Milutin T. je zadobio teške povrede, zbog čega je prevezen u JZU bolnica Sveti Apostol Luka Doboj, gde se nalazi na lečenju.

Podsetimo, Nedeljka i njen suprug, kako su rekli meštani, živeli su u inostranstvu, a u rodno selo došli su na odmor iz Nemačke, kada se desila tragedija.

Ispričali su da Ranko J. živi nekoliko kilometara dalje, oženjen je i ima decu, ali je godinama bio opsednut Nedeljkom sa kojom se zabavljao posle rata, ali su se razišli i otišli svako na svoju stranu.

- Nije on bio loš, ali eto imao je tu neku opsesiju tom ženom i stalno napadao na nju. Ovako nije bio loš prema ljudima - rekao je jedan meštanin koji je šokiran zločinom, jer nije mogao ni pomisliti da bi se tako nešto moglo desiti.