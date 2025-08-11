Slušaj vest

Prava drama dogodila se u banjalučkom naselju Rosulje, gde je jedan meštanin, s nožem u ruci, pojurio ni manje ni više nego - sveštenika, tvrde komšije.

Stamovnici su ispričali da je na teren izlazilo više patrola policije.

- Stanar zgrade je izašao napolje. Pravio je probleme, uznemiravao meštane. Onda je napao popa. Pop mu je govorio da se smiri, što ovaj nije hteo. Zatim ga je pop ošamario. Nakon toga napadač vadi nož, a pop je bežao ispred njega - ispričao je jedan meštanin.

Slučaj je nakon toga prijavljen policiji, a meštani kažu da su policajci u više vozila ekspresnom brzinom stigli u tu ulicu.

Iz banjalučke policije kažu da su policajci identifikovali i uhapsili I.Đ., kojeg terete da je s nožem u ruci jurio sugrađanina.

I. Đ. je, kako je saopšteno, osumnjičen za ugrožavanje sigurnosti.

"Nadležnoj policijskoj stanici istog dana oko 15.20 muškarac iz Banjaluke je prijavio da je nepoznati muškarac noseći nož u ruci trčao za njim. Kod I.Đ. je utvrđeno 2,62 g/kg alkohola u organizmu", rekli su iz banjalučke policije.

Pretresen je stan koji koristi osumnjičeni I.Đ. te je pronađen i oduzet nož, dužine oštrice 16 cm.