Razlog je činjenica da Galića traži pravosuđe BiH.

Protiv njega se, prema ranijim informacijama, vodi postupak zbog sumnji u zloupotrebu službenog položaja.

Na snimku koji kruži internetom, Galić se vidi u opuštenom izdanju, što je izazvalo lavinu komentara građana, od kritika na račun rada institucija do pitanja kako je moguće da osoba za kojom je raspisana potjernica boravi u susednoj zemlji bez posledica.

Nadležni organi u BiH do sada se nisu zvanično oglasili povodom ovog snimka i navoda da Galić slobodno boravi izvan zemlje.

