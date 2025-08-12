Snimak direktora Granične policije BiH Zorana Galića, koji uživa na moru u Makarskoj, izazvao je burne reakcije u BiH.
NALAZI SE NA POTERNICI, A UŽIVA NA JADRANU: Zoran Galić snimljen na plaži u Makarskoj, ljudi pobesneli (VIDEO)
Razlog je činjenica da Galića traži pravosuđe BiH.
Protiv njega se, prema ranijim informacijama, vodi postupak zbog sumnji u zloupotrebu službenog položaja.
Na snimku koji kruži internetom, Galić se vidi u opuštenom izdanju, što je izazvalo lavinu komentara građana, od kritika na račun rada institucija do pitanja kako je moguće da osoba za kojom je raspisana potjernica boravi u susednoj zemlji bez posledica.
Nadležni organi u BiH do sada se nisu zvanično oglasili povodom ovog snimka i navoda da Galić slobodno boravi izvan zemlje.
