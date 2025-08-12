Slušaj vest

"Birači nisu ovce, istina je u biračkoj kutiji. Postupci koji poništavaju volju građana, i ne podržavaju vladavinu prava, trebalo bi da se napadju svim raspoloživim pravnim sredstvima", poručio je Bubić, prenosi RTRS.

Bubić je naveo da je u žalbi primarno osporena mogućnost retroaktivne primene prestanka mandata jer je prestanak mandata u odluci određen sa datumom 12. jun, a odluka je doneta 6. avgusta.

Pojašnjava da priroda ustavnog mandata predsedika Republike Srpske, u ovom slučaju očekivana ustavna aktivnost u periodu od 12. juna, pa do 4. avgusta, kao dana uručenja drugostepene presude (ukupno 52 dana), proizvela je niz pravnih posledica u Republici Srpskoj kada su u pitanju opšti akti, poput ukaza o proglašenju zakona, kao i pojedinačni akti iz nadležnosti predsednika Republike.

Šta s tim, pita Bubić i ističe da je potpuno zanemarena izvršnost odluke krivičnog suda, u korist pravosnažnosti, o čemu se ćuti i u dispozitivu (i obrazloženju) odluke CIK BiH.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine 4. avgusta usvojila je odluku da oduzme mandat predsedniku RS Miloradu Dodiku.

Nakon odluke CIK-a, Milorad Dodik je najavio referendum na kojem će, kako je rekao, narod odlučiti o njegovom mandatu.

Pravni zastupnik Republike Srpske Lazar Stjepanović kaže da će se putem referenduma poslati poruka građana, institucijama u Sarajevu, šta građani misle o odluci CIK-a da Dodiku oduzme mandat.

Sud BiH potvrdio je 1. avgusta prvostepenu presudu kojom je Dodik osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog delovanja zbog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita.

Kurir.rs/RTS

