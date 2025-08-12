Sud BiH doneo je rešenje po kojoj se izrečena kazna zatvora predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku preinačava u novčanu kaznu.
Bosna i Hercegovina
DODIKU ZATVORSKA KAZNA ZAMENJENA NOVČANOM: Sud BiH prihvatio zahtev odbrane predsednika Republike Srpske!
- Odlučujući o zahtevu odbrane osuđenog Milorada Dodika, za zamenu izrečene kazne zatvora novčanom kaznom, Sud je, shodno zakonskim propisima, doneo rešenje kojim je nakon izašnjenja Tužilaštva BiH usvojen navedeni predlog odbrane, te je Miloradu Dodiku izrečena kazna zatvora zamenjena novčanom kaznom - naveli su iz Suda BiH.
Podsetimo, sud Bosne i Hercegovine ranije je proglasio krivim predsednika Republike Srpske Milorada Dodika i osudio ga na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog delovanja po optužnici za "nepoštovanje odluka" Kristijana Šmita.
(Kurir.rs/RTRS)
