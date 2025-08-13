PODIGNUTO 7 OPTUŽNICA ZA KUĆU STRAVE Otkriveno 31 dete
Tužilaštvo Brčko Distrikta podiglo je sedam optužnica u vezi sa slučajem pronalaska 31 deteta u jednoj kući u naselju Ivici. Do sada je potvrđeno pet optužnica, dok se potvrda za preostale dve očekuje ubrzo.
Osnovni sud u Brčkom potvrdio je optužnice koje terete osumnjičene za krivično delo zanemarivanje deteta u pet slučajeva, piše Kliks. Preostale dve optužnice nalaze se u završnoj fazi potvrđivanja, piše bosansko-hercegovački portal.
U ovom slučaju je nakon privođenja i saslušanja više osoba, za dve određena mera pritvora, koja je potom produžena za dodatna dva meseca.
Ostali, među kojima i osobe koje se dovode u vezu starateljstva nad pronađenom decom, pušteni na slobodu nakon saslušanja.
Policija je krajem februara u jednoj kući na području Brčkog pronašli 31 dete, među kojima i mlađu od godinu dana.
Kurir.rs/Kliks