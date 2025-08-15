Požar iz FBiH preti Doboju, minirani delovi požarišta uz međuentitetsku liniju sa Republikom Srpskom
VATRA PROGUTALA DEO BOROVE ŠUME U OPŠTINI MAGLAJ
VATRA IZ FBIH IDE KA DOBOJU, DELOVI POŽARIŠTA MINIRANI! U Republici Srpskoj angažovani svi kapaciteti da se obezbedi tampon zona kako bi se sprečilo širenje
U Doboju su angažovani svi kapaciteti da se obezbedi tampon zona kako bi se sprečilo širenje požara iz pravca federalne opštine Maglaj, navodi RTRS.
U rejonu Donjeg Rakovca u opštini Maglaj u FBiH gori oko 500 duluma borove šume.
Požar je na oko jedan i po kilometar od međuentitetske linije i širi se prema Republici Srpskoj ka rejonima Borova Glava, Rajčevo i Beljevnice.
Vatrogasne ekipe iz Doboja , šumskog gazdinstva Doboj i Civilne zaštite Doboj su na terenu radi praćenja situacije i pravljenja zaštitnog pojasa i sprečavanja širenja vatre.
U blizini nema naseljenih kuća, a delovi požarišta su minirani.
(Kurir.rs/RTRS/Foto: Ilustracija)
