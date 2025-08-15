Slušaj vest

U Doboju su angažovani svi kapaciteti da se obezbedi tampon zona kako bi se sprečilo širenje požara iz pravca federalne opštine Maglaj, navodi RTRS.

U rejonu Donjeg Rakovca u opštini Maglaj u FBiH gori oko 500 duluma borove šume.

Požar je na oko jedan i po kilometar od međuentitetske linije i širi se prema Republici Srpskoj ka rejonima Borova Glava, Rajčevo i Beljevnice.

hercegovina.jpg
Foto: printscreen YT

Vatrogasne ekipe iz Doboja , šumskog gazdinstva Doboj i Civilne zaštite Doboj su na terenu radi praćenja situacije i pravljenja zaštitnog pojasa i sprečavanja širenja vatre.

U blizini nema naseljenih kuća, a delovi požarišta su minirani.

Požari već danima besne i u Crnoj Gori.

(Kurir.rs/RTRS/Foto: Ilustracija)

Ne propustiteBosna i Hercegovina"BIRAČI NISU OVCE, ISTINA JE U BIRAČKOJ KUTIJI" Dodikov advokat podneo žalbu na odluku CIK-a o oduzimanju mandata
profimedia-0998353505.jpg
Bosna i HercegovinaLUDNICA U BANJALUCI! Pijani čovek pravio haos, sveštenik ga ošamario, pa napadnut nožem!
policija-sarajevo.jpg
Bosna i HercegovinaSVATOVI PRETUKLI VOZAČA JER IM JE ZADRŽAVAO KOLONU! Haos na svadbi u Zvorniku, žrtva završila u bolnici, oštetili mu i auto, policija traga za napadačima
Policija Republike Srpske
Bosna i Hercegovina"SRPSKA NA RASKRŠĆU" Dodik: Ili distanciranje od Sarajeva ili prestanak postojanja
Screenshot 2025-08-10 104808.jpg