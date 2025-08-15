Slušaj vest

U Doboju su angažovani svi kapaciteti da se obezbedi tampon zona kako bi se sprečilo širenje požara iz pravca federalne opštine Maglaj, navodi RTRS.

U rejonu Donjeg Rakovca u opštini Maglaj u FBiH gori oko 500 duluma borove šume.

Požar je na oko jedan i po kilometar od međuentitetske linije i širi se prema Republici Srpskoj ka rejonima Borova Glava, Rajčevo i Beljevnice.

Foto: printscreen YT

Vatrogasne ekipe iz Doboja , šumskog gazdinstva Doboj i Civilne zaštite Doboj su na terenu radi praćenja situacije i pravljenja zaštitnog pojasa i sprečavanja širenja vatre.

U blizini nema naseljenih kuća, a delovi požarišta su minirani.