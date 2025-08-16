Slušaj vest

Pripadnici PVJ Kantona Sarajevo su odmah izašli na teren i rade na gašenju požara, a na licu mesta je i policija.

- Zbog aktivnog požara na putničkom vozilu u tunelu Ivan smer Bradina-Tarčin, za saobraćaj se su zatvorene obe cevi tunela Ivan. Upućene su sve dežurne ekipe. Moguće je formiranje dužih kolona vozila - poručili su iz BIHAMK-a.

Nije poznat uzrok požara, a više informacija će biti poznato nakon uviđaja.

Kurir.rs/Avaz

Ne propustiteBosna i HercegovinaVATRA IZ FBIH IDE KA DOBOJU, DELOVI POŽARIŠTA MINIRANI! U Republici Srpskoj angažovani svi kapaciteti da se obezbedi tampon zona kako bi se sprečilo širenje
pozar-bih.jpg
Bosna i HercegovinaPODIGNUTO 7 OPTUŽNICA ZA KUĆU STRAVE Otkriveno 31 dete
1.jpg
Bosna i Hercegovina"BIRAČI NISU OVCE, ISTINA JE U BIRAČKOJ KUTIJI" Dodikov advokat podneo žalbu na odluku CIK-a o oduzimanju mandata
profimedia-0998353505.jpg
Bosna i HercegovinaLUDNICA U BANJALUCI! Pijani čovek pravio haos, sveštenik ga ošamario, pa napadnut nožem!
policija-sarajevo.jpg