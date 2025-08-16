Na autoputu A1 u BiH u tunelu Ivan kod Tarčina zapalilo se putničko motorno vozilo.
ZAPALIO SE AUTO U TUNELU U BiH: Horor na auto-putu, hitne službe jure na lice mesta!
Pripadnici PVJ Kantona Sarajevo su odmah izašli na teren i rade na gašenju požara, a na licu mesta je i policija.
- Zbog aktivnog požara na putničkom vozilu u tunelu Ivan smer Bradina-Tarčin, za saobraćaj se su zatvorene obe cevi tunela Ivan. Upućene su sve dežurne ekipe. Moguće je formiranje dužih kolona vozila - poručili su iz BIHAMK-a.
Nije poznat uzrok požara, a više informacija će biti poznato nakon uviđaja.
