Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je američki predsednik Donald Tramp gotovo preuzeo potpunu kontrolu nad procesima u SAD, da se još osećaju udaru duboke države, ali da njegova upornost daje optimizam da će biti sklonjeni oni koju su stvarali tuđe države i nacije.

- Tramp je rekao da će njegova administracija odustati od toga da podrži neuspešne koncepte stvaranja država i nacija, kao što je BiH. Naravno, ima još nekih koji su se zadržali u administraciji i sede u Stejt departmentu, a ne prate njegovu politiku - rekao je Dodik u Jutarnjem programu RTRS.

On je istakao da će naći način da objasne najvažnijim Trampovim saradnicima o čemu se radi.

- Imate ljude u Stejt departmentu koji ne prate njegovu politiku. On kaže da prestaje da se bavi tuđim zemljama i mešanjem u unutrašnje stvari, onda dođe delegacija Stejt departmenta u Sarajevo u jednom konfuznom trenutku i predstavnik stare administracije i kaže "samo vi radite svoj posao, a SAD će priznati presudu" - vezano za moj slučaj. Nije prošlo nekoliko dana i oni u Sarajevu su to učinili - rekao je Dodik.

On je istakao da smo "veoma blizu mogućnosti da prezentujemo našu situaciju" i da očekuje razumevanje.

- Imamo podršku ljudi iz Amerike koji su na funkcijama i naših prijatelja koji kažu "sačekajte još malo, nemojte da odustajete od borbe, ovo je sve bilo pogrešno 30 godina, Amerika ima obavezu da promeni svoj odnos" i mi to čekamo. Ja to javno kažem, jer su mi data obećanja te vrste - naglasio je Dodik.