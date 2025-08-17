Slušaj vest

Iz Gradskog odbora SNSD-a Biјeljina saopšteno јe da јe preminuo njihov uvaženi kolega koјi јe dao nemerljiv doprinos radu gradske organizaciјe.

- Pamtićemo ga kao čoveka velikog srca, spremnog da uvek pruži podršku i bude oslonac drugima, a njegova odgovornost i privrženost zaјedničkim ciljevima ostaće traјno urezani u sećanju svih nas - navodi se u saopštenju.

Iz Gradskog odbora SNSD-a Biјeljina izrazili su saučešće porodici i priјateljima Zlatana Lazarevića.

Iza Lazarevića su ostali supruga i dvoje dece.

Lazarević je rođen 1971. godine.

Politikom je počeo da se bavi 2000. godine. Bio je, između ostalog, šef Kluba odbornika SNSD-a u Skupštini Grada Bijeljine i direktor "Agrarnog fonda".

Vreme i mesto sahrane biće naknadno objavljeni, prenosi Glas Srpske.

Kurir.rs/Glas Srpske

