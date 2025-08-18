Slušaj vest

"U dogovoru sa predsednikom Republike, predsednikom NSRS i naravno srpskim članom Predsedništva BiH, odlučili smo da se bira nova Vlada", rekao je Radovan Višković.

"Ostajem u timu, tu sam, radiću neki drugi posao. Sve što sam do sada radio, radiću sa neke druge pozicije", rekao je Višković.

"Nikad se nisam bolje osećao. Ovo je dan koji sam očekivao i kada sam imenovan za predsednika Vlade Srpske. Moram da podsetim da Ustav Srpske i Zakon kaže da kada birate Vladu Srpske, imate ustavnu obavezu, a mandatar može u toku mandata da izvrši promenu u Vladi do jedne trećine. Dvojica ministara, na samom početku, su podneli ostavku, iz moralnih razloga", rekao je Višković.

"Želim novoj Vladi uspešan rad. Biću presrećan kao pripadnik Republike Srpske da nova Vlada nadmaši rezultate koje smo mi postigli. Nisam sebičan, nisam došao da kukumačem. To što neke vaše kolege kažu da smo se predsednik i ja posvađali, pa onda ja završio na UKC-u. Eto zamislite, ja sam tada bio u Milićima. Republika Srpska je poželjno mesto za život. Ponosan sam na sve rezultate koje smo učinili. Želim uspeh u radi svima koji će u narednom periodu da obavljaju poziciju koju sam obavljao. Biću blizu, biću na odgovornim pozicijama", rekao je Višković.

Nova funkcija - direktor Autoputeva

Kako je saopštio predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, Višković će u buduće obavljati funkciju direktora Autoputeva Republike Srpske.