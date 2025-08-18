Slušaj vest

Predsednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković podneo je danas ostavku na ovu poziciju. Kako je saopštio predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, Višković će ubuduće obavljati funkciju direktora Autoputeva Republike Srpske.

- Mi smo jedinstveni i nastavljmo dalje da radimo ovo je jedan od ključnih trenutaka i zahvalan sam Radovanu Viškoviću na saradnji koju smo imali - rekao je predsednik Republike SrpskeMilorad Dodik.

1/13 Vidi galeriju Milorad Dodik Foto: EPA/Nidal Saljic, MIKHAIL TERESHCHENKO/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL

- Višković je nesumnjivo beležio jedan period i zahvalan sam. Za razliku od mnogih očekivanja nismo imali nikakvu aferu - rekao je Dodik na konferenciji. Dodik je naveo da žele da Vlada Srpske dobije novi demokratski legitimitet.

- Da može odgovoriti na izazove koje trenutno očekujemo. Ova Vlada je učinila sve da ekonomski život u gotovo nemogućim okolnostima funkcioniše - kaže Dodik.

Predsednik Srpske naveo je da je Vlada Srpske bila jedinstvena i dio političke strukture vlasti u Republici Srpskoj.

- Vlada je davala odgovore i bila hrabra. Vlada vođena Radovanom Viškovićem nije ostavila nijedno pitanje na koje nije odgovoreno shodno trenutku u kome smo se nalazili - rekao je Dodik.

Radovan Višković Foto: Youtube prtscr / RTRS

Milorad Dodik naveo je da će Radovan Višković obavljati funkciju direktora Auto-puteva Republike Srpske.

Radovan Višković, dosadašnji premijer Republike Srpske podneo je ostavku i to je potvrdio na konferenciji za novinare u Palati Republike, te naveo da se bira nova Vlada Republike Srpske.

Radovan Višković u drugom je mandatu bio premijer, a poznato je da je drugi mandat i bio ograničen na dve godine.

Podsećamo, Višković je na poziciji predsednika Vlade Republike Srpske od 2018. godine.