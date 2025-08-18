Slušaj vest

U saobraćajnoj nesreći kod Mostara sinoć je poginula L.H. (16) iz Zenice, saopšteno je iz policije.

Tragedija se desila u 19.55 sati na delu magistralnog puta M17.3 u mestu Hodbina kod Mostara.

U nesreći je učestvovao Z.M. (24) iz Zenice upravljajući alfom romeo, dok je tinejdžerka bila na mestu suvozača.

