Predsednik Republike Srpske (RS) Milorad Dodik najavio je danas da će se do kraja godine održati referendum o samostalnosti Republike Srpske (RS), ako se u Bosni i Hercegovini (BiH) ne postigne trajni politički dogovor.

- Ne tražimo sukobe, već slobodu i poštovanje, koja se ostvaruje putem referenduma i usvajanjem Deklaracije o samoopredeljenju. To je naša poruka - vratite nas na Dejtonski mirovni sporazum. Svoje mišljenje daćemo na referendumu koji će se održati krajem septembra - rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Tada bi, kako je naveo, trebalo da se građani RS izjasne o presudi Suda BiH protiv nejga, a, ako ni posle toga, ne bude političkog dogovora na nivou BiH i "vraćanja Dejtonskom sporazumu", u roku od 90 dana biće raspisan referendum o samostalnosti RS.

On je ocenio da je BiH "nepostojeća država, kao što je nepostojeći i Dejtonski sporazum", za koji je rekao da je srušen.

- BiH je za nas nepostojeća država, Dejtonski sporazum je nepostojeći, jer je srušen, on je podvala i više nema nikakvih razgovora u vezi s tim pitanjem - rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Prema njegovim rečima, Dejtonski sporazum je srušila bošnjačka strana, "zloupotrebom neustavnog Suda BiH, Tužilaštva kao i pritiscima i podaništvom jednog broja ljudi iz RS došla u poziciju da kvazi sudskom odlukom eliminiše stav RS".

Time je, kako je ocenio, poništen čitav Dejtonski mirovni sporazum, bez mogućnosti da se on reafirmiše.