DODIK NAJAVIO REFERENDUM O SAMOSTALNOSTI REPUBLIKE SRPSKE! Dat novi rok Sarajevu ili BiH više neće postojati kao država?!
Predsednik Republike Srpske (RS) Milorad Dodik najavio je danas da će se do kraja godine održati referendum o samostalnosti Republike Srpske (RS), ako se u Bosni i Hercegovini (BiH) ne postigne trajni politički dogovor.
- Ne tražimo sukobe, već slobodu i poštovanje, koja se ostvaruje putem referenduma i usvajanjem Deklaracije o samoopredeljenju. To je naša poruka - vratite nas na Dejtonski mirovni sporazum. Svoje mišljenje daćemo na referendumu koji će se održati krajem septembra - rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci.
Tada bi, kako je naveo, trebalo da se građani RS izjasne o presudi Suda BiH protiv nejga, a, ako ni posle toga, ne bude političkog dogovora na nivou BiH i "vraćanja Dejtonskom sporazumu", u roku od 90 dana biće raspisan referendum o samostalnosti RS.
On je ocenio da je BiH "nepostojeća država, kao što je nepostojeći i Dejtonski sporazum", za koji je rekao da je srušen.
- BiH je za nas nepostojeća država, Dejtonski sporazum je nepostojeći, jer je srušen, on je podvala i više nema nikakvih razgovora u vezi s tim pitanjem - rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci.
Prema njegovim rečima, Dejtonski sporazum je srušila bošnjačka strana, "zloupotrebom neustavnog Suda BiH, Tužilaštva kao i pritiscima i podaništvom jednog broja ljudi iz RS došla u poziciju da kvazi sudskom odlukom eliminiše stav RS".
Time je, kako je ocenio, poništen čitav Dejtonski mirovni sporazum, bez mogućnosti da se on reafirmiše.
(Kurir.rs/Beta)